El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano - DANI MARCOS

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene un ritmo constante de transformación en las calles de todos sus distritos y barrios rurales durante este 2026, año en el que la ciudad ostenta el título de Capital Europea de la Accesibilidad, y se ha mejorado la accesibilidad en 607 pasos de peatones de la red viaria, además de que 449 crucen han logrado la máxima nota de excelencia.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano; y la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, han subrayado que el liderazgo europeo de la capital aragonesa se construye cuidando cada metro cuadrado de acera.

"Ser Capital Europea de la Accesibilidad conlleva el compromiso diario de eliminar barreras físicas que durante décadas dificultaron el tránsito cotidiano en nuestros barrios; cada bordillo que enrasamos con la calzada y cada baldosa direccional que instalamos supone devolver libertad, seguridad y calidad de vida a miles de vecinos", ha explicado Orós.

Para analizar el alcance de este esfuerzo hay que considerar la evolución histórica del urbanismo porque durante décadas, el diseño de las ciudades no contempló la accesibilidad universal hasta 1982 cuando se aprueba la primera normativa nacional para exigir la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y vías públicas, un marco que no termina de consolidarse hasta 2010.

A ello se suma en 2021 una nueva actualización normativa que endureció los criterios técnicos en pasos de peatones y vados de los espacios públicos urbanizados, lo que obliga a reevaluar y volver a calificar todo lo que ya estaba construido o modificado. Y se añade en marzo de 2023 la innovadora y completa Ordenanza Municipal de Accesibilidad de Zaragoza, que elevaba aún más los criterios y estándares de exigencia.

A raíz de estos cambios, el Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha en 2024 un "ambicioso" proyecto de catalogación y registro de toda la ciudad para diagnosticar cada cruce y adaptarlo progresivamente a los nuevos estándares, ha dicho Serrano.

Fruto de ese trabajo técnico, desde junio de 2024 el inventario municipal ha sumado 986 nuevos pasos y se han actualizado 2.743 emplazamientos, lo que ha permitido reducir los cruces pendientes de catalogar desde los 2.745 iniciales hasta cero en toda Zaragoza. En total, Zaragoza cuenta con 17.660 pasos de peatones en toda la trama urbana pública de la ciudad.

LA ESCALA PARA MEDIR LA ADAPTACIÓN

Con el objetivo de priorizar obras y medir avances reales, el Ayuntamiento clasifica cada paso de peatones en una escala del 1 al 9. La nota 1 corresponde a los cruces menos accesibles --sin rebaje o con un escalón superior a 2 centímetros y sin baldosas de aviso--, mientras que la nota 9 certifica el nivel de excelencia al reunir dos requisitos: un encuentro prácticamente a ras de calzada --entre 0 y 0,4 centímetros o a cota cero-- y pavimento podotáctil completo en forma de 'T' hasta la fachada para orientar a personas ciegas o con baja visión.

La radiografía actual de los 17.660 pasos catalogados en la ciudad muestra que el 20,1%, que son 3.549 cruces, se encuentra ya en el nivel de excelencia. Muy cerca, casi tres de cada diez pasos están a un solo paso de lograr la máxima nota; 3.906 se sitúan en el nivel 7, el 22,1%; y 1.023 en el nivel 8, que es el 5,8%, pendientes únicamente de eliminar un ligero resalte o completar las baldosas guía hasta la fachada.

En los escalones intermedios se agrupan 2.490 cruces en el nivel 4 (14,1%), 1.168 en el nivel 5 (6,6%) y 2.214 en el nivel 6 (12,%), emplazamientos donde el bordillo ya está suavizado o enrasado pero falta incorporar o completar la señalización táctil.

Por último, en la franja más prioritaria --pasos sin rebaje o con un escalón superior a 2 centímetros-- figuran 2.099 cruces en el nivel 1 (11,9%), 539 en el nivel 2 (3,1%) y 672 en el nivel 3 (3,8%).

SOLUCIONES DEFINITIVAS

"Acondicionar un paso de peatones no es una tarea menor: desde los casos más sencillos, que requieren al menos una jornada completa de trabajo, hasta las intervenciones más completas y complejas, que pueden prolongarse durante casi toda una semana de obras", ha recordado Serrano.

En estos casi dos años se han mejorado 607 pasos de peatones --el 3,44% de toda la red municipal--, lo que equivale a más de 300 cruces renovados al año --alrededor de seis cada semana--. Si se tiene en cuenta que el calendario incluye fines de semana, festivos y los periodos vacacionales de las plantillas, este ritmo supone completar de media más de un paso de peatones mejorado por cada día laborable, con prácticamente un rebaje de bordillo terminado cada jornada de trabajo.

Se ha eliminado o suavizado el resalte del bordillo en 466 pasos (el 2,64% de la red) y han instalado o renovado el pavimento podotáctil en 369 cruces (el 2,09%). En 228 de esos emplazamientos la obra ha sido integral, resolviendo a la vez el escalón y la señalización táctil pese a ser las actuaciones que mayor tiempo y complejidad técnica exigen.

El balance revela que las brigadas buscan llevar cada intervención al máximo estándar posible: 449 de los pasos acondicionados han alcanzado tras los trabajos la máxima calificación, una nota de 9.

Destaca la transformación de los puntos más conflictivos, ya que 91 cruces que partían de la peor nota posible (nivel 1) han dado el salto directo hasta la excelencia (nivel 9) en una sola intervención.

Con este impulso sostenido, la nota media de accesibilidad del inventario completo alcanza ya el 5,76. En la comparativa directa de los 13.868 cruces que ya tenían registro completo en 2024, la calificación media ha subido de 5,49 a 5,68 (+0,19 puntos), el porcentaje de pasos con nota máxima ha crecido del 16,5 % al 19,4% y los cruces con mayores barreras (niveles 1 a 3) se han reducido del 20,3 % al 19,1%.

ESFUERZO INVERSOR

El coste de adaptar un paso de peatones varía de forma notable en función del estado previo de la calle y de la complejidad técnica que esconde el subsuelo, lo que divide las actuaciones municipales en tres grandes categorías.

Las intervenciones más sencillas --que consisten en sustituir baldosas y ejecutar un rebaje con cuña de hormigón en el borde-- rondan los 1.500 euros por cruce.

Cuando la acera exige picar el paso de peatones para corregir y adecuar sus pendientes, el coste de estos trabajos más laboriosos se sitúa entre 4.000 y 5.000 euros.

Por último, las reformas completas, en las que es necesario reubicar sumideros, construir orejeras, adaptar servicios subterráneos, reconfigurar las pendientes y renovar toda la pavimentación, alcanzan entre 15.000 y 20.000 euros por emplazamiento.

Aplicando estas referencias al balance de los 607 pasos de peatones mejorados los dos últimos años, el esfuerzo económico acumulado se sitúa cerca de los 3 millones de euros, lo que equivale 1,5 millones de euros anuales destinados específicamente a eliminar barreras en los cruces de la ciudad.

EL AVANCE BARRIO A BARRIO

El despliegue de los técnicos municipales responde a una estrategia de cohesión social que prioriza los barrios más consolidados y con mayor población envejecida, donde el diseño histórico de las calles acumulaba más obstáculos.

Así, cinco distritos tradicionales --Arrabal, Torrero-La Paz, La Almozara, Universidad y Delicias-- concentran 345 pasos renovados, lo que representa el 56,8% de todas las mejoras ejecutadas en la ciudad en los dos últimos años.

Por volumen de actuaciones, Arrabal encabeza la clasificación municipal con 86 cruces mejorados sobre su red de 1.853 pasos (el 4,6%), lo que eleva su nota media hasta el 6 puntos; seguido muy de cerca por Torrero-La Paz, donde se ha intervenido en 85 rebajes de un total de 1.500 (el 5,7%) para situar su media en 5,45.