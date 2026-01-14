El Pleno del Ayuntamiento realiza el sorteo de las 918 mesas electorales para las autonómicas

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado este miércoles un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 8 de febrero.

De esta forma, se ha puesto en marcha la maquinaria electoral para que los ciudadanos de la capital aragonesa puedan ejercer su derecho al voto y acudir a la cita con las urnas.

Cerca de 300 empleados municipales trabajarán durante ese día para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

Mediante un procedimiento informático, se han elegido 14.688 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 511.855 residentes en el municipio.

Entre las 14.688 personas seleccionadas, saldrán posteriormente los integrantes de las mesas, entre ellos 918 serán presidentes y 1.836 serán vocales.

En total, se constituirán 918 mesas en 124 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se designará un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha explicado que, en comparación con el proceso anterior, las elecciones europeas que se celebraron el 9 de junio de 2024, se van a constituir más mesas electorales, al pasar de 616 a 918. Estarán ubicadas en 124 colegios electorales frente a los 119 del 2024.

El censo electoral también se ha incrementado, ya que están llamados a las urnas 511.855 ciudadanos frente a los 505.778 de la pasada convocatoria.

Las notificaciones se entregarán del 15 al 21 de enero, mientras que la presentación de alegaciones se podrá realizar en las dependencias de la Junta Electoral de Zona sitas en Avda José Atarés 89, edificio Fueros de Aragón, en horario de 9.00 a 13.30 horas de lunes a viernes o por correo electrónico a la direccion alegaciones.jezz@justicia.aragon.es en el plazo de máximo de 7 días desde su designación.

Mendoza ha afirmado que el sorteo se ha realizado con un proceso informático "aleatorio y con publicidad", siguiendo un procedimiento "totalmente íntegro", y ha insistido en que es obligatorio incurrir, puesto que no hacerlo puede acarrear penas de prisión y multas.

En el caso de causas justificadas, como una incapacidad permanente o una gestación de más seis meses, entre otras situaciones, se deben presentar las alegaciones pertinentes a la Junta Electoral de Zona, en el plazo de siete días tras recibir la notificación lo antes posible, si concurren situaciones sobrevenidas de última hora.

En cualquier caso, "lo más importante es alegar porque las sanciones se imponen tanto por no acudir como por no presentar la excusa en causa justificada; cualquiera de estas dos circunstancias lleva aparejada la sanción", ha aclarado. El pasado mes de diciembre, la Junta Electoral de Zaragoza delegó al Ayuntamiento algunas de las funciones aparejadas a la jornada del 8 de febrero, como la notificación del sorteo, que se hará a lo largo de esta semana, la gestión de las mesas y de todo el proceso.

Para ello, se ha establecido, como en comicios anteriores, una Oficina en las dependencias de la Oficina de Organización y Servicios Generales situadas en Domingo Miral 3, antiguo Cuartel Palafox, para atender a los miembros de mesa y resolver todas las dudas que puedan surgir, a quienes, además, se les entregará una guía con Breves Instrucciones si lo solicitan.