Zaragoza se proyecta como destino gastronómico al entrar en la Red de Ciudades Creativas impulsada por UNESCO

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta el Plan de Accíon al formar parte de la Red de Ciudades Creativas del Mundo impulsada por la UNESCO - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa se posiciona como destino turístico gastronómico de referencia internacional tras se elegida por la UNESCO en la categoría de gastronomía para formar parte de la Red de Ciudades Creativas del Mundo, que en España compartirá con las veteranas Burgos y Denia que llevan diez años de experiencia.

Este reconocimiento es un punto de partida para proyectar la ciudad, favorecer la innovación y avanzar en la sosteniblidad del sector, que ya disfruta de una posición gastronómica diferenciada y que le permitirá compartir experiencias con otras ciudades de la Red en el marco de una plataforma internacional que le otorgará mayor visibilidad y proyección internacional.

A partir de ahora se pondrá en marcha el Plan de Acción, que se va a impulsar desde el Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo de todo el sector hostelero de la ciudad, y que ha presentado la alcaldesa, Natalia Chueca, en uno de los restaurantes con Estrella Michelín de la ciudad, acompañada de la consejera municipal de Educación, Cultura, y Turismo, Sara Fernández, junto al gerente de Zaragoza, José Francisco García; y el jefe de Programas Culturales de la Comisión Española de la UNESCO, Diego Escámez, además de representantes de Horeca, Cafés y Bares.

Chueca ha destacado que se trata de una "oportunidad" de seguir creciendo y seguir siendo ambiciosos, además de posicionar a Zaragoza como un "lugar de referencia, como un destino turístico, no solamente por el patrimonio cultural como la Basílica del Pilar, que es el monumento religioso más visitado de toda España, sino también por la gastronomía" que es una "fusión de creatividad, patrimonio, arte y cultura", que es un reflejo de lo que son los zaragozanos y aragoneses.

"Vamos por el buen camino", ha comentado al recordar eventos como la Capitalidad Mundial de la Garnacha, que ha mostrado la "fuerza" de las Denominaciones de Origen y la creatividad de la hostelería que se ve en "cada cocina, en cada bar, en cada bodega y en cada receta, que confirman que Zaragoza tiene una propuesta gastronómica sólida, diferenciada y con horizonte internacional", ha descrito.

"Esa oportunidad --ha enfatizado Chueca-- la vamos a saber aprovechar, porque a partir de este reconocimiento por parte de la UNESCO, vamos a saber sacarle partido para seguir impulsando el turismo, que cada vez es mayor, no solamente nacional, sino también internacional y que vengan a visitarnos para descubrir nuestra gastronomía nuestro arte, nuestro patrimonio y nuestra cultura".

"QUE SE ENTERE EL MUNDO"

En este sentido, ha destacado que este reconocimiento permite "seguir posicionando Zaragoza en el mundo" y que ese su objetivo como alcaldesa. "Que Zaragoza ocupe el puesto que merece en el mundo por su historia, su prosperidad y que también por nuestro carácter merecemos y que durante muchos años, quizá no lo hemos sabido defender con el orgullo y la rasmia que tenemos que sacar".

La alcaldesa ha apelado a la cooperación para llevar a cabo el Plan de Acción 2026 y poder presentar a la ciudad gastronómica creativa de gastronomía en Fitur y para que "el mundo se entere de que Zaragoza es Ciudad Creativa de la UNESCO en Gastronomía y venga a visitarnos".

Esta designación reconoce un proyecto de ciudad que une el producto local, la cultura, la innovación y la sostenibilidad y está "muy alineado" con la estrategia para ser una ciudad climáticamente neutra en 2030, porque significa también "comprometerse con la lucha contra el desperdicio alimentario y con el consumo responsable, situando el sistema alimentario en el centro de las políticas urbanas de salud y sostenibilidad", ha indicado Chueca.

EL PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción se estructura en cinco bloques, comenzando por la promoción turística y cooperación internacional en gastronomía sostenible. En este apartado, se incluye la creación de las rutas gastronómicas creativas UNESCO con los mejores establecimientos y zonas más atractivas de la ciudad y la presencia, a lo largo de todo el año, en foros nacionales e internacionales.

Con la red Saborea España se participará también en eventos de otros países europeos. Además, el Festival Internacional de la Garnacha y la Gastronomía incluirá en la próxima edición un programa de la Red de Ciudades Creativas, con seminarios, talleres, catas y un evento de gastronomía sostenible.

Un pilar clave será el intercambio internacional, favoreciendo el aprendizaje mutuo entre ciudades, que comenzará con la ciudad de Mendoza (Argentina), mediante una participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia de la ciudad argentina, reconocida por National Geographic como la segunda más importante del mundo.

La segunda línea de trabajo busca conectar la gastronomía con otros campos creativos, para lo que se impulsará la I Feria Internacional de la Gastronomía y Artes Creativas en 2027 con carácter bienal con el objetivo de crear un espacio de colaboración entre las ciudades de la red para conectar gastronomía con la música, el cine o las artes visuales. En este sentido, se harán colaboraciones con el proyecto Distrito 7 y el Festival Asalto.

También dentro del tercer bloque del plan de acción centrado en la integración de la gastronomía con el patrimonio y la cultura local, Zaragoza conmemorará el XXV aniversario del reconocimiento de la arquitectura mudéjar como Patrimonio Mundial de la UNESCO creando la Ruta Raíces y Sabores del Mudéjar UNESCO.

SENSIBILIZACIÓN

Esta ruta turística permanente incluirá visitas a monumentos complementadas con menús inspirados en recetas tradicionales aragonesas con influencias mudéjares, usando productos locales. Se llevará a cabo en colaboración con el Gobierno de Aragón, el Arzobispado de Zaragoza, la Asociación de Guías de Aragón y profesionales de la gastronomía.

En cuarto lugar aparece la sensibilización en alimentación y sostenibilidad territorial, donde se propone la colaboración con la Fundación Restaurantes Sostenibles para impulsar programas de inocuidad alimentaria, reducción de desperdicio y reciclaje y el refuerzo de la posición de Zaragoza como referente enogastronómico, dentro de la Capital Mundial de la Garnacha.

Por último, el quinto bloque aborda la formación y la innovación e incluye programas educativos para estudiantes con discapacidad y, en colaboración con la Federación de Hostelería, se harán intercambios entre profesionales de otras ciudades.

En el ámbito académico, Zaragoza cuenta con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), que es un referente español e investigación alimentaria; el Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA) del Gobierno de Aragón; el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2); el campus científico Aula Dei, con más de 700 profesionales; y la Academia Aragonesa de Gastronomía.

A todo ello se suman otras acciones impulsadas en los últimos años como los mercados agroecológicos en la plaza del Pilar y Parque Venecia, además del que se ubica en el Campus de San Francisco, conectando la divulgación científica con la nutrición y la venta de productos de proximidad en 22 puestos gestionados por la Feria Agroecológica de Zaragoza y la asociación "Pon Aragón en tu mesa".

Se ha revitalizado el Mercado de San Vicente de Paúl reuniendo a artesanos y productores agroalimentarios en un espacio que ha acogido también showcookings y eventos, con una afluencia de 7.000 visitantes. En las Fiestas del Pilar se organizan Mercados de Artesanía y Gastronómicos, que reúnen a productores artesanos y alimentos con sello DOP de la región.

Zaragoza cuenta con más de 6.000 licencias de hostelería y 2.300 establecimientos de alimentación, además de un Plan de Equipamiento Comercial 2021-2027, que promueve el comercio de proximidad con proyectos como 'Volveremos', que incentiva el gasto local.