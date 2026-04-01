Zaragoza recibe el máximo reconocimiento nacional de comercio urbano por el apoyo a los negocios de proximidad

La alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca, en un comecio de proximidad - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La labor de apoyo a los negocios locales emprendida por el Gobierno de Zaragoza, liderado por la alcaldesa Natalia Chueca, ha sido merecedor del máximo reconocimiento reconocimiento nacional en lo relativo al impulso del comercio urbano, gracias al diseño de un modelo de ciudad basado en el urbanismo, la innovación, sostenibilidad, la dinamización económica para fortalecer el pequeño comercio y sitúa a la capital aragonesa como un referente en España en políticas públicas de apoyo al comercio de proximidad.

El jurado de los Premios Nacionales de Comercio Interior, convocados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y que se otorgan desde hace casi tres décadas, entregarán su distinción al Ayuntamiento de Zaragoza el próximo 29 de abril en Toledo.

Anualmente, se reconoce y otorga a una sola administración pública y a empresas o asociaciones por su labor de modernización, innovación y dinamización del comercio local.

En los últimos años, el modelo ha evolucionado para adaptarse a los nuevos retos del sector --digitalización, sostenibilidad, innovación-- y, en esta actualización, se incluye el Premio Nacional al Compromiso Municipal con el Pequeño Comercio, que reconoce este año al Ayuntamiento de Zaragoza por su apoyo integral al comercio de proximidad.

Este premio municipal tiene carácter honorífico --sin dotación económica-- y, además, se convoca sin limitaciones demográficas, por lo que, en su palmarés, se mezclan localidades de pequeño tamaño con grandes capitales. Así, en las últimas ediciones, han resultado premiadas Silla (Valencia), Madrid, Santander o Zumárraga (Guipuzcoa), entre otras.

MEDIDAS EFECTIVAS PARA EL PEQUEÑO COMERCIO

Para defender su propuesta en la valoración de estos premios nacionales, el Ayuntamiento de Zaragoza detalló su modelo de apoyo al pequeño comercio como un eje estratégico de la vida económica, social y urbana de la ciudad.

Con más de 6.000 establecimientos, reconoce al tejido comercial y hostelero como un elemento clave de cohesión e identidad. La fórmula municipal se sustenta en cuatro grandes pilares.

En primer lugar, la integración urbana del comercio, a través de actuaciones como la peatonalización de ejes estratégicos, la mejora del espacio público, la movilidad sostenible o la adaptación climática, que incrementan el tránsito peatonal y mejoran la experiencia de compra.

En segundo lugar, la digitalización, con iniciativas pioneras como el ecosistema tecnológico Zityverse, el Gemelo Digital o el programa Volveremos, que fomentan la fidelización del cliente y facilitan la incorporación del pequeño comercio a la economía digital.

El impulso al emprendimiento y al relevo generacional constituye otro eje troncal. Programas como Zaragoza Activa, Zaragoza Dinámica y ZACGrowth ofrecen formación, acompañamiento y aceleración empresarial, mientras que la Oficina de Impulso al Autónomo está obteniendo resultados en la continuidad de negocios tradicionales, evitando cierres y favoreciendo nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores.

Asimismo, la ciudad apuesta por la sostenibilidad y la economía circular con los mercados agroecológicos, la promoción de la alimentación local o los sistemas de reparto sostenible.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado una estrategia de modernización de mercados municipales y locales comerciales, con inversiones en rehabilitación, eficiencia energética, digitalización y accesibilidad.

A ello se suman ayudas directas a la apertura y modernización de negocios, que superan los 32 millones de euros desde 2021, así como actuaciones urbanísticas que han favorecido la reactivación de zonas comerciales y la ocupación de locales vacíos.

En conjunto, el consistorio presenta un modelo de gestión del comercio local basado en la innovación, la colaboración público-privada y la planificación estratégica, que ha logrado fortalecer la competitividad del pequeño comercio, adaptarlo a los nuevos hábitos de consumo y consolidarlo como un pilar esencial del desarrollo urbano. Este enfoque integral ha sido clave para el reconocimiento nacional obtenido por su compromiso con el comercio de proximidad.