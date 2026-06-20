Zaragoza requiere el menor esfuerzo económico para comprar una vivienda entre las grandes ciudades españolas

La alcaldesa durante la visita a una nueva promoción de viviendas en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

En un contexto de precios de la vivienda disparados en toda España, con una subida interanual del 12,9% según el Índice de Precios de Vivienda del primer trimestre de 2026, con la vivienda nueva subiendo un 9,1% y la de segunda mano un 13%, Zaragoza, es de las grandes capitales del país, en la que menor esfuerzo económico se requiere para adquirir un hogar en propiedad y también para acceder a uno en régimen de alquiler, según el Informe Anual 2025 del Banco de España.

Así, mientras en ciudades como Madrid o Barcelona un hogar de jóvenes no emancipados necesitaría dedicar 13,8 y 12,3 años de su renta neta, respectivamente, para comprar una casa, en Zaragoza ese esfuerzo se reduce a casi la mitad --7,3 años--, lo que deja a la capital aragonesa por debajo de la media nacional --8,3 años--.

Un dato ante el que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, asegura querer huir del triunfalismo y garantiza que "el Gobierno municipal va a intensificar su política transversal de vivienda pública para aliviar la presión que sigue recayendo sobre los jóvenes y las familias zaragozanas".

Según el organismo estatal supervisor, esta ventaja de Zaragoza en la adquisición de vivienda también se traslada al alquiler. La capital aragonesa registra entre las grandes ciudades de España, el esfuerzo más bajo para los jóvenes, quienes deben destinar un 34% de su renta neta, frente a cifras asfixiantes como el 50,2% de Madrid. Además, el porcentaje de hogares zaragozanos en situación de "sobresfuerzo" económico se sitúa en el 23,8%, el más contenido de las seis grandes ciudades y notablemente por debajo del 32,5% de la media de España.

Tras analizar el documento, la alcaldesa Natalia Chueca ha querido enviar un mensaje de empatía y ambición: "Los datos del Banco de España demuestran que el 'Modelo Zaragoza' nos protege frente a la desastrosa política intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no nos conformamos en absoluto. El acceso a la vivienda es el principal drama social de nuestro país y, aunque aquí estemos mejor que en Madrid o Barcelona, nuestros jóvenes y nuestras familias siguen haciendo un esfuerzo enorme para poder emanciparse o pagar un alquiler".

Natalia Chueca ha remarcado que el Ayuntamiento de Zaragoza no va a relajar sus políticas, sino todo lo contrario. "No vamos a caer en la autocomplacencia. Que seamos la ciudad que mejor resiste esta crisis habitacional nacional solo nos da más fuerza para ahondar en una gestión transversal. Vamos a seguir desbloqueando suelo, agilizando licencias y multiplicando la construcción de vivienda pública y asequible. Frente a la inacción de un Gobierno central que legisla contra la oferta, en Zaragoza vamos a poner todos los recursos municipales al servicio de la construcción de un parque de vivienda robusto", ha subrayado la regidora.

El Informe Anual 2025 del Banco de España también sirve para desmontar, a juicio de la alcaldesa, las "ideas desfasadas" de la oposición municipal de izquierdas, que, "de manera recurrente, intenta culpar de la escasez de vivienda por ejemplo al turismo, cuando el documento certifica que la cuota de mercado de las viviendas turísticas en el sector del alquiler en Zaragoza es apenas del 1,4%, la tasa más baja entre todas las grandes urbes".

"La izquierda lleva meses agitando el fantasma de los pisos turísticos para tapar las vergüenzas y los nefastos resultados de la Ley de Vivienda de Sánchez. El Banco de España les ha quitado la careta: en Zaragoza el uso turístico es mínimo (1,4%). Mientras ellos buscan falsos culpables, nosotros asumimos la realidad: hace falta más vivienda, de todo tipo, pública, asequible, VPO y libre, y no vamos a parar hasta construirla", ha advertido Chueca.

CHUECA: "LA CIUDAD COHESIONADA ES EL VERDADERO ESCUDO SOCIAL"

Finalmente, la alcaldesa ha puesto en valor un dato del informe a su juicio "fundamental", que refleja "el éxito del urbanismo zaragozano", el de la equidad territorial: "Mientras que en otras metrópolis mudarse a la periferia es la única forma de sobrevivir económicamente --reduciendo el esfuerzo de las familias hasta en un 12%--, en Zaragoza esta opción de movilidad territorial apenas reduce el esfuerzo en un 2,5%".

"Nuestro urbanismo no expulsa a las clases trabajadoras a horas de distancia de sus puestos de trabajo. Hemos logrado una ciudad cohesionada, donde la calidad de vida y el acceso a la vivienda son posibles en toda la trama urbana. Ese es el verdadero escudo social. Nos enorgullece ser un pequeño oasis dentro del panorama nacional, pero reitero mi compromiso: vamos a seguir trabajando sin descanso y tomando medidas valientes para que el esfuerzo de los zaragozanos sea cada día menor", ha concluido la alcaldesa.

UNA ESTRATEGIA DE ÉXITO

"La política de vivienda se ha convertido en el pilar social de mi Gobierno", ha reivindicado Natalia Chueca, quien ha incidido en que "se han desplegado herramientas para garantizar el acceso a la vivienda y rejuvenecer el parque residencial obsoleto".

El Ayuntamiento de Zaragoza participa, en la actualidad, en la promoción y construcción de 3.438 viviendas en régimen de alquiler asequible repartidas en doce distritos a través de 4 planes operativos: el Plan Más Vivienda, con 2.784 pisos nuevos a través de la alianza con el Gobierno de Aragón para usar suelos dotacionales infrautilizados; los 384 pisos repartidos en 11 promociones mediante colaboración público-privada a través de fondos europeos; el Plan de Vivienda Zamoray-Pignatelli, con 125 pisos en una intervención directa municipal para regenerar el Casco Histórico con 29,1 millones de inversión (nueva planta y rehabilitación).

Además, otros 145 hogares a través de las políticas activas de Zaragoza Vivienda (32 pisos en Torrero, 13 en Rabal Horno y Lacruz, 37 en Miguel Servet o 27 compras a entidades bancarias.

A su vez, el Ayuntamiento ha emprendido una inversión histórica en rehabilitación del parque edificatorio residencial de la ciudad. De hecho, la alcaldesa anunció hace una semana la dotación de ocho millones de euros procedentes del presupuesto municipal destinados a la rehabilitación de viviendas para esta anualidad.

Este programa, gestionado íntegramente por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda operará bajo concurrencia competitiva simplificada, y tiene como propósito principal modernizar el parque inmobiliario mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad y fomentando el mercado de alquiler asequible.

La convocatoria se divide en cuatro grandes líneas de actuación. La mayor dotación está dirigida a la eficiencia energética (4.250.000 euros) para obras integrales en edificios y mejoras de aislamiento en viviendas individuales. Le sigue la línea de accesibilidad (2.750.000 euros) para facilitar el acceso universal en zonas comunes e interiores de los domicilios.

Además, se incluyen dos importantes líneas sociales: unas ayudas complementarias por vulnerabilidad (250.000 euros) que pueden llegar a cubrir el 100% de la obra para rentas muy bajas, y el fomento del programa de alquiler ALZA (750.000 euros) para costear la adecuación de viviendas vacías que se cedan para alquiler asequible.

En cuanto a la tramitación, el proceso estará completamente digitalizado a través de la plataforma online de Zaragoza Vivienda. Los plazos de apertura se dividen en dos fases: el 30 de junio de 2026 se abrirá el plazo para solicitar ayudas para actuaciones en el interior de viviendas individuales, y el 15 de octubre de 2026 será el turno de los grandes proyectos para comunidades de edificios y los complementos por vulnerabilidad.

El periodo general de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, atendiéndose por orden de llegada hasta agotar los fondos disponibles.