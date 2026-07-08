Zaragoza rinde un emotivo homenaje a los seis voluntarios municipales fallecidos en el último año, que ha presidido la alcaldesa, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido este miércoles un sentido homenaje a los seis voluntarios y voluntarias municipales fallecidos durante el último año, en el tradicional acto conmemorativo que se celebra cada 8 de julio en el cementerio de Torrero.

La ceremonia ha contado con la presencia de familiares, compañeros del Cuerpo Municipal de Voluntarios por Zaragoza y representantes de la Corporación Municipal, quienes han arropado a las familias en un sentido recuerdo colectivo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido el acto y ha estado también acompañada por miembros de su Gobierno municipal y de la Corporación municipal, así como por el recién nombrado "padrino del Voluntariado" de este año, Javier Segarra.

Durante su intervención en la plaza del Voluntariado, la alcaldesa ha elogiado la labor altruista, solidaria y constante que realizan los voluntarios municipales en la ciudad, dedicando unas palabras de profundo reconocimiento a su memoria.

"Hoy nos reunimos para honrar la memoria y el legado incalculable de quienes decidieron regalar su tiempo, su energía y su sonrisa a los demás. Cada una de las personas a las que hoy recordamos nos deja una huella imborrable de compromiso, generosidad y humanidad. A sus familias, queremos trasladarles el afecto y el agradecimiento de toda una ciudad. Gracias por haber compartido con Zaragoza a personas tan excepcionales cuyo altruismo sigue siendo el orgullo de nuestro Cuerpo Municipal de Voluntarios", ha manifestado la alcaldesa.

Asimismo, Chueca ha subrayado el papel clave del cuerpo voluntario en la proyección y el día a día de la capital aragonesa. "Nuestros voluntarios --ha ensalzado-- representan el verdadero rostro de Zaragoza: una ciudad abierta, accesible, amable y acogedora. Ellos no solo son el apoyo más cercano y discreto para quienes más lo necesitan a través de acciones de cuidado ciudadano, sino que se han consolidado como la mejor imagen y los mayores embajadores de nuestra tierra ante el mundo".

En su intervención, ha recordado que, cuando un turista visita la ciudad o acude a un congreso y es recibido con cercanía, o cuando miles de personas vibran con las tradiciones en las Fiestas del Pilar, San Valero, la cabalgata de los Reyes Magos o las grandes citas deportivas, "detrás está siempre el trabajo impecable de nuestro voluntariado".

"Ellos hacen posible, desde la atención a pie de calle hasta la indispensable labor de organización y logística, que Zaragoza muestre su mejor versión al mundo. Su sonrisa y su servicio son el reflejo del alma de esta ciudad", ha resumido.

MEMORIA Y AGRADECIMIENTO

El encuentro ha comenzado a primera hora en la capilla Yarza, situada a la entrada antigua del camposanto de Torrero. Desde allí, una comitiva flanqueada por un pasillo formado por compañeros voluntarios ha recorrido la parte antigua del cementerio hasta llegar a la plaza del Voluntariado, lugar donde se ha desarrollado el acto central.

Durante la ceremonia se ha dado lectura a los nombres de los seis voluntarios fallecidos en este último periodo: María Soledad Gauchola García, José María Rodrigo Ramos, Pedro Bravo Pedruelo, Ángel Roche Vidal, Jaime Bentué Pardo y Juan Carlos Aparicio Loran. Sus familiares han sido invitados a depositar flores en la escultura de la Paloma, símbolo del voluntariado que representa el recuerdo, el agradecimiento y el cariño de la ciudad.

A continuación, también han realizado su ofrenda floral los familiares de los voluntarios fallecidos en años anteriores y los representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento.

El acto ha estado acompañado en todo momento por la interpretación en directo de diversas piezas musicales a cargo de la soprano Vanesa García y el director de la Escuela Municipal de Música al teclado, Óscar Carreras, quienes han interpretado obras como el Ave María de Mascagni, el Aleluya de Leonard Cohen o Nella Fantasia de Ennio Morricone.

Uno de los momentos más conmovedores del homenaje ha sido el recuerdo dedicado a María Soledad ("Marisol") Gauchola, voluntaria muy querida que colaboraba de forma activa con las personas mayores en la Casa Amparo. Sus compañeros han querido sumarse a la ceremonia con la lectura, a cargo de la voluntaria Mariluz Berbegal, de una emotiva carta en la que han destacado su entrega, alegría y compromiso en el día a día del centro asistencial.

La conmemoración ha contado también con la lectura del poema "No dudes" de Mary Oliver y ha finalizado con la declamación de los versos "Cerré los ojos", una obra escrita por el voluntario José Antonio Moreno Esparza y leída para la ocasión por la voluntaria María Pilar Teresa Ballesteros.

DESDE HACE TRECE AÑOS

Este homenaje anual se celebra por primera vez en el año 2013, coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento de Ana Aznar, trabajadora de la Oficina del Voluntariado.

Precisamente en su memoria, y en representación de todo el colectivo, miembros de Voluntariado por Zaragoza realizan cada año la primera ofrenda floral de la jornada.

Desde aquella fecha, el Ayuntamiento ha mantenido de forma ininterrumpida este solemne acto de reconocimiento, con la única excepción del año 2020 debido a las restricciones impuestas por la pandemia.