El Gobierno de Aragón activa a la UME para hacer frente al incendio de Leciñena

Incendio forestal declarado en Leciñena (Zaragoza). - INFOAR

LECIÑENA (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha activado este martes el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias en situación operativa 2, lo que implica la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por un incendio forestal declarado en el término municipal zaragozano de Leciñena, a menos de 40 kilómetros de la capital. De momento, las llamas no han afectado ni a la población ni a las infraestructuras.

El fuego se ha declarado a las 15.30 horas de este martes, 30 de junio, en un terreno forestal situado en zona de sierra, y ha generado grandes columnas de humo.

Hasta Leciñena se han desplazado, por parte del operativo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar), la brigada helitransportada de Bailo, la de Ejea de los Caballeros, la de Peñalba y la de Brea, todas ellas con un helicóptero, más otro helicóptero de coordinación, tres brigadas terrestres y dos autobombas.

Asimismo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha enviado dos brigadas helitransportadas, helicópteros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, un avión anfibio FOCA, dos aviones anfibio ligeros y un helicóptero con base en Plasencia del Monte. También trabaja en la zona maquinaria pesada 'bulldozer'.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se ha trasladado al Puesto de Mando Avanzado, situado en el campo de fútbol de Leciñena.