Zaragoza se suma al minuto de silencio por el fallecimiento de 12 personas en el incendio forestal de Almería

El Ayuntamiento de Zaragoza se suma al minuto de silencio por el fallecimiento de 12 personas en el incendio de Almería - DANI MARCOS

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha sumado a este minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en signo de dolor por el fallecimiento de 12 personas y otras 23 no localizadas, en el incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería).

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado el pésame en nombre de toda la Corporación Municipal por este luctuoso incendio forestal y ha asegurado que están "muy pendientes" también de conocer la evolución del resto de personas heridas graves y de si aparece alguna nueva víctima".

Chueca ha comentado que este verano está siendo "especialmente duro y cruel" en incendios, ya que las altas temperaturas no están facilitando la prevención de incendios.

"Aparte de mostrar nuestro dolor, es un momento también para pedirle a la ciudadanía que extreme las precauciones y que tenga mucho cuidado porque estos incendios tan virulentos que estamos sufriendo no solamente están sucediendo en el sur, sino que también estamos viviéndolos muy cerca aquí, en Aragón".

Esta misma semana los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han brindado refuerzo al 112, al Servicio de Protección Civil de Aragón y a bomberos de otros parques de Aragón, porque se han producido varios incendios, especialmente en la provincia de Huesca.

"Hay que tener mucho cuidado y hay que prevenir, especialmente en este verano que está siendo muy complejo", ha instado la alcaldes de Zaragoza.