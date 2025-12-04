Zec alerta de que hay 550 ayudas de urgente necesidad "paralizadas" en Zaragoza, la mayoría sobre vivienda

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha alertado de que hay alrededor de 550 peticiones de ayudas de urgente necesidad que están "paralizadas" en Tesorería "sin tramitarse" y a expensas de que se abonen y ha señalado que esta situación puede derivar en un desahucio o en no poder pagar el comedor escolar.

Suso Domínguez ha detallado que estos datos aproximados suponen que de las 550 peticiones, unas 200 son de vivienda; otras 110 de ayudas a la infancia con el comedor escolar y material escolar; hasta 65 atañen a la salud como prótesis ortopédicas o dentista, junto a 50 de pagos de suministros varios, como la luz; y las otras 125 son de conceptos varios.

En rueda de prensa, Domínguez ha dicho los datos de ejecución presupuestaria revelan que un descenso. Si en 2025, con datos a 30 de noviembre, es de 59,84 por ciento, frente a 2024 que fue de un 68 por ciento y en 2023 alcanzó el 70 por ciento de ejecución.

Estas cifras suponen que hay un 11% menos de ejecución a fecha 30 de noviembre de las partidas destinadas a las ayudas de urgencia, ha calculado para lamentar que esta situación es "sangrante" y ha afeado al Gobierno de Zaragoza que está más preocupado en "ocultar la pobreza debajo de la alfombra".

Al respecto, ha hecho referencia al desalojo de este miércoles del asentamiento de personas sintecho que estaban en el parque Bruil "bajo la coartada de la salud pública" y "en lugar de prevenir situaciones de pobreza hay una dejación abosluta de funciones".

EXIGENCIA

Domínguez ha lamentado que la ejecución es tan baja que, desde 2019, cuando el PP accede a la Alcaldía, "son 14 millones de euros de esta partida los que se han quedado sin tramitar".

"Esa es la dinámica del Partido Popular de prespuestar de forma grandilociente para no ejecutar y vender humo", ha sintetizado Suso Domínguez.

Ha exigido a la Consejería de Políticas Sociales que garantice de "forma inmediata" el abono de las ayudas paralizadas y que recupere los fondos necesarios para atender la creciente demanda de las familias zaragozanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

"No se puede permitir que, en un contexto de creciente pobreza, la administración continúe con esta desastrosa gestión que afecta directamente a las personas que más lo necesitan", ha apremiado Domínguez.

Asimismo, ha instado al Gobierno de Zaragoza a que se aumenten los recursos destinados a las ayudas de urgencia y que se tomen medidas efectivas para evitar que situaciones como la actual se repitan.