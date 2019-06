ZeC avanza que "no apoyará" a ninguno de los tres candidatos previsibles a la Alcaldía

Publicado 13/06/2019 12:21:42 CET

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal en funciones de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza y concejal electo de Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cubero, ha avanzado que su grupo municipal "no apoyará" a ninguno de los tres candidatos previsibles a la Alcaldía de la ciudad, en referencia a Pilar Alegría (PSOE), Jorge Azcón (PP) y Sara Fernández (Ciudadanos).

Los 10 escaños del PSOE necesitan del apoyo de los 6 de Cs para sumar los 16 de la mayoría absoluta de un plenario de 31 concejales; mientras que los 8 del PP, con los 6 de Cs y los 2 de Vox también alcanzan esa mayoría absoluta.

"Los 3 votos de ZeC son irrelevantes y tenemos diferencias insalvables con algunas propuestas del trifachito de Colón y no apoyaremos ni a Pilar Alegría, ni a Sara Fernández, ni a Azcón. Vamos a ejercer una oposición clara, nítida y rotunda de izquierdas para defender la gestión y los logros de este mandato y que las grandes familias que vierten sus residuos cumplan la legalidad".

En este punto se ha referido al expediente abierto por el Ayuntamiento de Zaragoza al Real Zaragoza por unos vertidos incontrolados, varios de hace 20 años, y algunos con un frente de 85 metros en la parcela de la Ciudad Deportiva.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cubero ha indicado que barajan la opción de la abstención o de votar a su candidato, el actual alcalde en funciones, Pedro Santisteve, pero "esta decisión se adoptará en el plenario", que ZeC celebra esta tarde.

Cubero ha dicho tener la sensación de que tanto el PSOE, como PP y Cs "no necesitan propuestas programáticas" que se han intercambiado entre PP y Cs y PSOE y Cs para intentar formar un gobierno. "En los próximos cuatro años la ciudad la gobernarán los de siempre, las grandes familias que impondrán sus intereses".

EL MAYORDOMO

De lo que se ha mostrado seguro Cubero es de que "habrá una modificación a la carta del PGOU" para sacar adelante el 'outlet' de Pikolín.

"Eso es seguro ya sea PP, PSOE o Cs o para alguna especulación urbanística en el entorno de la Romareda y seguro que no se fiscalizan los grandes contratos y no se hacen cláusulas sociales y no se aumenta la inversión en servicios sociales o se crean 200 empleos de oferta pública. El debate es quien será el próximo mayordomo de las grandes familias de esta ciudad".

Cubero ha criticado que en esta negociación los tres principales partidos "se intercambian sillones y la Alcaldía de Zaragoza se intercambia por la de Granada o la Presidencia de la Junta de Castilla-León". A su parecer "es un reparto completamente ausente" de propuestas programáticas.

"Parece una boda en la India donde te llaman y te dicen con quien te tiene que casar. Los candidatos esperan la llamada de sus partidos para decirles con quien tiene que pactar y no es sobre la voluntad de los votantes, sino de los intereses de los partidos y unas propuestas programáticas que no se conocen".

Cubero ha lamentado que se ha consumido un 90 por ciento del periodo de negociación hasta la constitución de todos los ayuntamientos este 15 de junio y la situación está "igual que la noche electoral".

"La sensación es que las Alcaldías de las ciudades no se decide por sus representantes, sino por las direcciones estatales que se reparten los gobiernos de las grandes ciudades como quien tiene un tablero de ajedrez", ha finalizado diciendo.