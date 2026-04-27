ZeC califica de "grave problema de gestión del PP" que haya quedado desierta la gestión del Distrito 7

Archivo - Plaza exterior de la antigua fábica de ascensores Giesa, con la grúa y la emblemática torre al fondo - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha calificado de "grave problema de gestión del Gobierno del PP" que la mesa de contratación haya declarado desierta la gestión del proyecto Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, porque la única empresa que ha concurrido presentó la documentación 5 minutos después del vencimiento del plazo.

Tras esta decisión de la mesa de contratación por un error tecnológico, el Gobierno de la ciudad ha avanzado que procederá a la adjudicación directa a la única empresa que se ha presentado, la mexicana la Equipment & Film Design España (EFD Studios).

"Lo que tenemos delante no es un simple problema puntual o un error es directamente un grave problema de gestión del PP", ha sintetizado Domínguez.

El concejal de ZeC se ha preguntado "para qué sirven los procesos de licitación en este ayuntamiento, porque tan pronto sirven para adjudicar una licitación con una valoración muy deficiente, en el caso del Parque de Atracciones, o para mantener sin contrato las Zonas Jóvenes facilitando los recortes y los cierres, o para adjudicar de manera directa una concesión que se presentó fuera de plazo, como en el caso de Distrito 7", ha expuesto.

Todo ello, además, "dificultando la concurrencia competitiva en todos los casos", ha asegurado el concejal de ZeC.

En declaraciones a los medios de comunicación, Domínguez ha comentado que en este proyecto de rehabilitación de la antigua nave de Giesa se han invertido más de 20 millones de euros que al llegar el momento "clave, el de la gestión, no hay empresas interesadas y la única que se presenta lo hace fuera de tiempo, pese a haberse ampliado el plazo", y se anuncia que se le concederá de manera directa, según recoge la Ley de Patrimonio de la Administración pública en su artículo 137.4 .

"Un verdadero fiasco", ha subrayado Suso Domínguez quien ha avanzado que ZeC volverá a solicitar el cese del director general de Grandes Proyectos, Ruiz de Temiño y el desmantelamiento de esta oficina que "sólo ha traído costes para las arcas municipales y fiascos como estos".