ZeC cree que Chueca se pliega a las exigencias "racistas y xenófobas de Vox para aprobar el presupuesto DE 2027

Archivo - La portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha criticado que la alcaldesa, Natalia Chueca, "se ha plegado a las exigencias racistas y xenófobas de Vox para sacar adelante el presupuesto municipal de 2027, incorporando al acuerdo presupuestario la prioridad nacional que la propia formación de "ultraderecha" reconoce como una de sus principales exigencias.

En la rueda de prensa de presentación del presupuesto "no se ha dado ni un solo dato presupuestario" que permita conocer realmente qué cuentas pretende aprobar el Gobierno de PP y Vox, ha afeado Elena Tomás.

"No entendemos la presentación del presupuesto que se presenta sin un solo dato presupuestario", ha expuesto Tomás quién ha lamentado que "no conocer realmente qué cuentas pretende aprobar el Gobierno de PP y Vox".

"Es --ha subrayado-- absolutamente inaudito que se presente un presupuesto municipal sin explicar cuánto se va a ingresar, cuánto se va a gastar, cuáles son las prioridades de inversión o qué partidas aumentan o disminuyen", ha incidido.

Mientras tanto, ha asegurado a las familias "les suben el agua y la basura" al argumentar que la recaudación por la basura ha crecido un 105 por ciento desde 2018". A ello se suma las multas y a falta de dos meses para cerrar el año, el Ayuntamiento ya ha recaudado 2,89 millones de euros en multas cuando la previsión eran 1,2 millones, que es más del doble.

Estas son las criticas de la portavoz de ZeC que ha puesto el foco, además, en la "contradicción" entre exigir arraigo a las personas que necesitan una ayuda pública mientras se facilita la actividad de grandes empresas y fondos de inversión.

EL MODELO DE CIUDAD

"¿Le van a pedir cinco años de arraigo a los fondos buitre que compran edificios enteros para subir los alquileres? ¿Le van a pedir padrón a la empresa que factura más de un millón y a la que le rebajan el IAE? No", se ha contestado a su pregunta.

"El arraigo solo se lo piden a los de abajo. Al capital no le preguntan de dónde viene", ha diferenciado Elena Tomás, para quien la denominada prioridad nacional es una "fórmula de discriminación" que "nada" tiene que ver con atender las necesidades reales de la ciudadanía.

Para ZeC es "especialmente grave" que el Gobierno del PP haya aceptado introducir criterios de "residencia", "empadronamiento" y "arraigo" en el acceso a ayudas y vivienda. Además, Vox ha adelantado que exigirá, cuando sea posible, un mínimo de cinco años de empadronamiento con residencia legal, y reivindica "primero los nuestros".

La portavoz de ZeC ha estimado que este postulado demuestra "hasta qué punto Natalia Chueca está dispuesta a entregar las políticas municipales a la ultraderecha con tal de aprobar sus presupuestos".

A su parecer, no es una "cuestión menor" porque se están utilizando el dinero público y las políticas de vivienda y ayudas para "establecer ciudadanos de primera y de segunda en función de su origen o de cuánto tiempo lleven empadronados".

"Lo que tenemos claro es que para Vox una parte importante de su modelo pasa por multar más a los ciudadanos. Frente a un Gobierno que debería facilitar la vida a la gente, tenemos una receta basada en recaudar a costa de los vecinos, mientras se rebajan impuestos que benefician especialmente a quienes más tienen", ha denunciado Tomás.

Finalmente, la portavoz de ZeC ha considerado que el acuerdo presupuestario evidencia el tipo de ciudad que quiere construir el Gobierno de Chueca y que ha descrito como "una ciudad en la que se recortan derechos, se señala a las personas migrantes, se utiliza la vivienda y las ayudas para discriminar y se apuesta por las multas como herramienta recaudatoria".