ZeC cree que si se demuestra que Gómez Gámez ha estado involucrado en un trama corrupta "debe dejar el acta"

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha dicho que el concejal y portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, "debe dejar el acta" si se demuestra que ha estado involucrado en una trama corrupta después de que apareciera citado en unos audios intervenidos por la UCO, entre el exasesor Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán--.

Elena Tomás ha dejado claro que ZeC defiende la "tolerancia cero con toda la corrupción sea de quien sea" para apostillar que el PP y PSOE "tiene una larga trayectoria de corrupción y todos los presidentes de este país han salido de su cargo por corrupción desde Felipe González. Es un mal endémico en este país".

A su parecer, en España "hay un problema con la corrupción que es el control político mediante el soborno a empresario con mucho poder. No se pone el foco en las empresas que pagan a políticos para que les den contratos y estas empresas compran también medios de comunicación". Ha citado a Acciona, ACS y FCC que trabajan para el Ayuntamiento de Zaragoza y ha pedido que haya una "solución nacional, autonómica y local para que no vuelva a pasar porque la corrupción es un mal endémico y no se puede permitir, sea de quien sea".

En rueda de prensa, se ha referido a las "irregularidades" del Ayuntamiento de Zaragoza y ha dicho que si la alcaldesa, Natalia Chueca, ha decidido que "es una mancha para el Ayuntamiento debe poner soluciones para que no pase".

Entre esas irregularidades ha citado "el pago de unas hamburguesas de Chueca y su equipo de gobierno con dinero público, el viaje de Lorén a Barcelona con dinero públicos con dos noches de hotel, acuerdos en despachos que intentan colar como acuerdos de gobierno como las obras de Saltoki o Ruiz de Temiño, el concejal 16, que colocó a compañeros de pádel de Zaragoza-Vivienda".

RÉDITO

Ha criticado la ausencia de la alcaldesa, Natalia Chueca, en la Junta de Portavoces, y que no se informara a los grupos municipales del motivo de la convocatoria.

Según Elena Tomás, se ha convocado a la Junta de Portavoces para "aprovechar la coyuntura de un tema muy serio para sacar rédito el PP y Chueca". La alcaldesa, ha incidido, debe ser la primera en despejar "sombras" de su gobierno e "irregularidades" que marcan la gestión desde hace dos años.

Ha afeado que en la Junta de Portavoces no se haya puesto ninguna medida encima de la mesa. "Si estás preocupado por la corrupción, sería importante tantear medidas, pero no se ha convocado para eso".

Sobre el debate en el seno de la reunión, ha dicho que se le han preguntado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, sobre qué iba a pasar con el concejal Gómez Gámez "y ha dado explicaciones basándose en las decisiones de su partido y poco más".