ZeC critica que Chueca cumple tres años de mandato con una ciudad "más desigual y más privatizada"

Archivo - La portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha dicho que los tres años del mandato de la alcaldesa, Natalia Chueca, ha estado marcado por la "política de escaparate, el favoritismo hacia determinados intereses privados y el abandono de los barrios y de la participación ciudadana".

Para ZeC, estos tres años han confirmado un modelo de ciudad basado en "la política de amigos", donde las decisiones se toman desde los despachos y de espaldas a la ciudadanía, mientras se priorizan los intereses de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.

"Chueca ha gobernado a golpe de despacho, sin escuchar a los barrios, sin dialogar con el tejido vecinal y sin construir una ciudad para todos y todas. Ha preferido las fotos, los focos y los grandes anuncios a resolver los problemas cotidianos de la gente", ha resumido Elena Tomás.

Desde ZeC han criticado que el Gobierno municipal ha impulsado un "continuo trasvase" de recursos públicos hacia intereses privados, con un urbanismo "a la carta, vendiendo suelo publico para viviendas de lujo y paralizando la ampliación del parque publico de vivienda de alquiler, mientras servicios esenciales y demandas históricas de los barrios siguen sin respuesta".

MEDIOAMBIENTE

"Pérdida de arbolado en las calles y plazas, una ciudad hipotecada a 30, 50 y a 75 años para que sus amigos hagan negocios. Distrito 7, el Parque de Atracciones, Romareda, Privatización de piscinas en La Almozara y el centro deportivo de distrito Sur, el empeoramiento del transporte público, la falta de inversión en los colegios públicos", ha enumerado Elena Tomás entre el listado de acciones que "dañan y perjudican" a la ciudadanía por el Gobierno de la ciudad.

La portavoz de ZeC ha asegurado que se destinan millones de euros públicos a operaciones que "benefician a grandes intereses económicos mientras se retrasan inversiones necesarias en vivienda, movilidad, como impulsar la línea 2 del tranvía, los equipamientos públicos para los barrios", ha comparado.

El modelo de Chueca, dice ZeC, consiste en "socializar los costes y privatizar los beneficios. Además, ha lamentado la "parálisis" en las políticas sociales, "intoxicadas cada vez más por la ultraderecha" y con una inversión que sitúa Zaragoza, pese a ser la cuarta ciudad en población, en el puesto 16 de todas las capitales de provincia con una inversión por debajo de la media de 140 euros por habitante, y la mitad que ciudades como Barcelona con 288 euros por habitante.

La formación también critica que buena parte de las actuaciones que el Gobierno municipal presenta como propias han sido posibles gracias a los fondos europeos y a la financiación procedente del Gobierno de España. Sin esos recursos externos, el balance de gestión cambiaría, ha destacado Tomás.

Para ZeC, el mandato ha estado marcado por una "política de imagen permanente, centrada en generar titulares y eventos mientras se aplazan las soluciones a los problemas estructurales de la ciudad".

AGENCIA DE COMUNICACIÓN

"Han convertido el Ayuntamiento en una agencia de comunicación", ha comprobado para comentar que Zaragoza necesita políticas públicas que "mejoren la vida de la gente, no campañas permanentes de autopromoción", ha diferenciado.

Ha alertado, además de que, a medida que se acerca el final del mandato, el Gobierno municipal ha acelerado de forma repentina obras, contratos y adjudicaciones que durante años permanecieron paralizados.

"Después de tres años de lentitud y de falta de iniciativa, ahora todo son prisas. Quieren concentrar obras, contratos e inauguraciones para que la alcaldesa pueda pasarse los meses previos a las elecciones cortando cintas y vendiendo una gestión que no se corresponde con la realidad que viven los vecinos".

El balance de estos tres años, según ZeC, es el de una "oportunidad perdida" para construir una ciudad más justa, más sostenible y más cohesionada socialmente.

"Frente a una política basada en el escaparate, el marketing y los privilegios para unos pocos, Zaragoza necesita volver a poner en el centro a sus barrios, sus servicios públicos y el interés general. Ese seguirá siendo el compromiso de Zaragoza en Común durante lo que queda de mandato y en el futuro de esta ciudad", ha concluido la portavoz Elena Tomás.