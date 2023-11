ZeC pide cese de la consejera municipal de Movilidad por la "negligencia" con las ayudas del autobús de Zaragoza

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una moción para el próximo pleno en la que pedirá el cese de la consejera municipal de Movilidad, Tatiana Gaudés por una "pésima y vergonzante gestión" que recae sobre "un peor servicio para toda la ciudadanía y sobre las arcas públicas" en referencia a las ayudas al autobús urbano.

También han solicitado la reprobación del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, por "sus falsedades en rueda de prensa", así como de la alcaldesa, Natalia Chueca, como responsable última de los errores y omisiones de los consejeros en el cumplimiento de sus obligaciones.

"No hubo error informático, hubo una falta de gestión vergonzosa que ha hecho que Zaragoza pierda la subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el segundo semestre del 2023", ha señalado la portavoz de ZeC, Elena Tomás.

La edil de ZeC se ha mostrado "estupefacta" al leer en la misiva de Gaudés al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la que reconocía que no se había realizado la convocatoria que debía "tenerse en cuenta que el plazo para la formulación de solicitudes coincidió con el periodo vacacional".

Elena Tomás le ha reprochado que "no hiciera nada" desde el 31 de julio, fin del plazo, hasta el 6 de noviembre. Ha calificado de "muy preocupante" que el portavoz del gobierno 'popular', Víctor Serrano "mienta sin escrúpulos ante los periodistas, los grupos políticos y la ciudadanía" y "llegue incluso a señalar que el error fue de personal técnico, un error informático o burocrático", cuando el 6 de noviembre la consejera de Movilidad ya había mandado una carta al ministerio asumiendo que no se envió a tiempo la convocatoria. "Está claro que no son de fiar", ha apostillado.

Para Elena Tomás "es indispensable que se cuente la verdad, asuman que no han trabajado, pidan perdón y se pongan en marcha todos los mecanismos para intentar, a pesar de las dificultades, de que finalmente pueda llegar la subvención".

En este sentido, ZeC ha abundado en su preocupación por la pérdida de estos 7,5 millones de euros para un servicio "esencial" como el del bus urbano y han "tendido la mano" para "intentar solucionar la situación".