ZeC presenta un voto particular para impedir que la entrada a las piscinas suba un 20% en olas de calor

Archivo - Piscina de verano con las escaleras en primer plano - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha denunciado este miércoles que el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 presentado por el Gobierno de Natalia Chueca incluye una subida del 20% en el precio de la entrada individual a las piscinas municipales durante la activación de los planes de emergencia por altas temperaturas, que está bonificada, y ha anunciado que presentará un voto particular para que este incremento no salga adelante.

De aprobarse, la tarifa pasará de los actuales 2,5 euros a 3 euros por persona adulta, ha alertado ZeC, que ha calificado la subida como "especialmente injustificada" al afectar precisamente a los días en los que las piscinas municipales cumplen "una función esencial para la ciudadanía".

"Durante las olas de calor, estos equipamientos dejan de ser únicamente espacios de ocio y se convierten en un recurso público fundamental para que familias, personas mayores y otros colectivos puedan protegerse de las temperaturas extremas", han remarcado.

La portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, ha criticado que "mientras el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean cada vez más frecuentes e intensas en Zaragoza, el Gobierno de Chueca decide encarecer el acceso al principal refugio público y asequible que tienen miles de personas para combatir el calor extremo".

Para ZeC, la decisión demuestra "una falta de sensibilidad" sobre la situación económica de muchas familias, así como "cargar sobre la ciudadanía el coste de una emergencia climática" que lo que requiere es reforzar los servicios públicos y facilitar el acceso a espacios seguros y climatizados.

Por otro lado, la formación ha llamado la atención sobre la "contradicción" entre esta subida y otras medidas incluidas en la misma ordenanza, como el hecho de que se mantenga una bonificación del 50% para las competiciones deportivas de carácter oficial organizadas por federaciones.

"Bonifican a la mitad el precio para atraer eventos deportivos, pero encarecen un 20% el acceso al usuario normal que simplemente quiere refrescarse en un día de alerta por calor. Son sus prioridades: facilitar determinados eventos mientras hacen pagar más a quien necesita utilizar un servicio público para protegerse de las altas temperaturas", ha criticado Tomás.

ESTUDIARÁN LAS ORDENANZAS "CON DETALLE"

Del mismo modo, la portavoz de ZeC ha avanzado que "este no va a ser el último voto particular" que van a presentar a las ordenanzas de Chueca y que van a estudiar "hasta el último detalle" de una propuesta fiscal que creen que "no responde a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía" y plantearán alternativas allí donde el Gobierno municipal "está tomando el camino equivocado que perjudica a los ciudadanos y a las ciudadanas de Zaragoza".

"No tiene ningún sentido que una alerta por calor, que debería activar una respuesta reforzada de los servicios públicos, termine suponiendo una penalización económica para quien necesita acudir a una piscina municipal", ha añadido, emplazando al Consistorio a que garantice que "nadie tenga que elegir entre protegerse del calor y poder pagar la entrada".

Por todo ello, ZeC ha reclamado al equipo de gobierno que retire esta subida y apueste por unas piscinas municipales "accesibles", especialmente durante los episodios de temperaturas extremas, cuando estos equipamientos desempeñan "una función de protección y salud pública cada vez más importante".