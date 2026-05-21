Adjudicada la red de caminos de la concentración parcelaria de Villamartín, Santa Eulalia de Oscos

Concentración parcelaria. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 237.554 euros a la empresa Excavaciones Quintela S.L. la mejora de las infraestructuras rurales de Villamartín, en Santa Eulalia de Oscos.

La actuación, con un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá acondicionar nueve caminos que darán acceso a las nuevas parcelas resultantes de la concentración parcelaria ejecutada en la zona.

El proyecto consiste en la creación de una red viaria de 6,1 kilómetros con una anchura de cuatro metros, de la que más de un kilómetro será de nuevo trazado. Las obras incluyen también mejoras en el drenaje y saneamiento del entorno, con la construcción de 6,5 kilómetros de cunetas de tierra y otros 424 metros de hormigón, además de badenes en las zonas con mayor presencia de agua o cruces de arroyos.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha señalado que esta intervención favorecerá un mejor aprovechamiento de la superficie agraria y facilitará las labores de mecanización en las explotaciones.

Asimismo, ha resaltado el impacto positivo de estas inversiones en la modernización del campo asturiano, el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural y la fijación de población.

Las obras están financiadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.