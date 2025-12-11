Adjudicadas en 405.350 euros las obras de reparación del camino de Las Camaretas, en el concejo de Lena

Obras de reparación del camino de Las Camaretas, en el concejo de Lena. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria adjudicó en 405.350 euros las obras de reparación del camino de Las Camaretas, en la localidad de Ronzón, en el concejo de Lena. La empresa Contratas Souto, S.L. será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo máximo de seis meses.

La actuación consistirá en la renovación del firme y el drenaje de la vía, de 3.439 metros de longitud, para facilitar el acceso a fincas, pastos y montes de la zona. Así, se mejorará la explanada del camino y el hormigonado de las zonas de mayor pendiente, que en algunos casos alcanzan un 27% de desnivel.

El proyecto incluye, además, la reforma e impermeabilización de un abrevadero situado al inicio del camino. Para mejorar el drenaje, se construirá una cuneta de tierra, de 0,40 metros de profundidad y 0,80 de ancho, y salvacunetas en los accesos a las fincas.

La obra cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del plan estratégico de la Política Agraria Común.