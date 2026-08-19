Agricultura abre el plazo de solicitudes para participar en el programa 'Cultiva 2026'

MADRID/OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el plazo para que los jóvenes profesionales agrarios soliciten su participación en las estancias formativas del programa 'Cultiva 2026', una convocatoria que estará disponible en la sede electrónica del departamento hasta el próximo 15 de septiembre y cuyas estancias comenzarán a desarrollarse a partir de enero de 2027.

Según ha informado el Ministerio, el programa cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 1,2 millones de euros, ampliables, destinados a cubrir los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los participantes durante el periodo formativo.

Asimismo, los jóvenes seleccionados contarán con una compensación por gastos de sustitución para la atención y gestión de su explotación por parte de una tercera persona.

Los interesados pueden consultar en la página web del ministerio un catálogo con las 300 explotaciones ofertadas distribuidas por todas las comunidades autónomas, que destacan por ser referentes en innovación, los medios productivos, el modelo de negocio y las características sociales, ambientales y climáticas.

Además, el catálogo incluye un buscador para filtrar las plazas por territorio, fechas y tipo de producción agraria, organizadas por entidades como Asaja, Asoporcel, Cooperativas Agro-alimentarias, COAG, FSIM, UPA y UDU.

REQUISITOS

Las estancias formativas del programa Cultiva están disponibles para todos los jóvenes profesionales agrarios titulares de explotación de hasta 40 años y para aquellas de 41 o más que se hayan instalado en los últimos cinco años.

Los jóvenes pueden elegir explotaciones con producciones iguales o diferentes a las suyas, independientemente del sector, y situadas en cualquier punto del territorio nacional. En caso de haber participado en el programa en años anteriores, no pueden asistir a estancias a las que ya hayan asistido previamente.

En la asignación de las plazas tienen prioridad las mujeres, junto con los jóvenes incorporados más recientemente y quienes no hayan participado en ediciones anteriores, ha destacado el departamento ministerial.

Además, la normativa exige que los planes presentados por las entidades colaboradoras garanticen la presencia de explotaciones lideradas por mujeres como "requisito necesario para que puedan ser admitidos".

El Ministerio ha subrayado la evolución del proyecto piloto desde su arranque en 2020 con 13 participantes hasta alcanzar los 363 en la edición de 2026, acumulando más de 900 beneficiarios desde su creación.