Agrosiero 2025 contará con 76 ganaderías en el concurso de ganado selecto y 57 expositores

El alcalde de Siero, Ángel García y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, han presentado este jueves el cartel de actos y actividades programados con motivo de Agrosiero 2025, que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre. Hasta el momento, se han inscrito un total de 76 ganaderías que traerán hasta Siero, desde 24 concejos, a un total de 433 reses.

La cita se compone de tres grandes eventos: la XL edición del Concurso-Exposición Regional de Ganado Vacuno Selecto, el XV Concurso Exposición de Gochu Asturcelta y la XXX Feria de Empresas Agroalimentarias.

En esta edición, Valdés será el concejo invitado. Un año más el evento contará con diferentes escenarios, siendo el Mercado de Ganados y la Plaza Cubierta los dos puntos neurálgicos de un certamen que ofrecerá un tren turístico, una de las grandes atracciones del evento, que comunicará constantemente esos puntos para acercar a locales y visitantes a conocer y disfrutar las numerosas propuestas de la gran cita del campo de Asturias.

El Mercado de Ganados no sólo será sede de la exposición de vacuno selecto y del XV Concurso Exposición de Gochu Asturcelta, entre otros, sino que contará con actividades paralelas como paseos gratuitos en pony y asturcón, degustaciones de productos autóctonos y juegos tradicionales.

En cuanto a la Feria de Empresas Agroalimentarias, que alcanza su trigésima edición, 57 expositores han confirmado su inscripción, con participación de productores agroalimentarios, artesanos, asociaciones, instituciones y entidades bancarias, entre otros, siendo este año el invitado especial el Ayuntamiento de Valdés.