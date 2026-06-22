Alianza Verde pide a Transición Ecológica que devuelva el lobo al LESPRE "frente a las presiones de las CCAA"

Archivo - Lobo. - Europa Press/Contacto/Shane Srogi - Archivo

MADRID/OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde ha pedido este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que devuelva el lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y que "no ceda a ninguna presión" de las comunidades autónomas (CCAA) que "buscan la caza" de la especie en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de este lunes.

Esta reunión debía aprobar el informe sexenal sobre el estado de la especie antes de su envío a la Unión Europea (UE). Durante la misma se valorará el informe sexenal elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías --que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar-- y también el promovido por Galicia, que dice lo contrario.

Desde Alianza Verde recuerdan que la Comisión Europea ha respondido en dos ocasiones "ante sendas denuncias presentadas en el Parlamento Europeo" que "cazar lobos es ilegal cuando hay dudas sobre el estado de conservación de la especie" y que ello "tendrá repercusiones legales".

Asimismo, la formación recuerda que el lobo ha sido incluido en la lista roja nacional de mamíferos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) en la condición de vulnerable debido a que el número de individuos adultos que se calcula que hay en el país "no permite asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo".

El coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha recalcado que la protección del lobo "no admite más cesiones" y ha señala que "nunca se debió permitir que el Partido Popular vulnerase el proceso parlamentario para sacar al lobo del LESPRE", en referencia a la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario el año pasado, que sacaba al lobo del Listado.

"El Gobierno veta enmiendas en la mesa del Congreso cuando quiere con un criterio muy cuestionable, y ese día dejó el lobo a su suerte cuando aquella enmienda era ilegítima. Ahora pedimos contundencia para proteger a una especie frente al odio de los negacionistas y ultras. Es hora de empezar a tomar decisiones en lugar de estar esperando, el lobo debe volver a estar protegido", ha subrayado.