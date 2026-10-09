Ana Labad y Lucía González, Premios a la Excelencia en Innovación para Mujeres Rurales

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OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha premiado en su XVII edición de los Premios a la Excelencia en Innovación para Mujeres Rurales a Ana Labad Cruz, de Anchoas Hazas, y a Lucía González Cuesta, de Allande Stars. Ambas galardonadas recibieron el reconocimiento como Mujer Rural de Asturias en 2021 y 2024, respectivamente. La gala de entrega tendrá lugar el próximo jueves 15 de octubre en Lucernario del Ministerio.

Ana Labad, fundadora de la conservera Anchoas Hazas, en Lastres, ha sido reconocida con el primer premio a la Excelencia en Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola por su dedicación a la elaboración artesanal de anchoas con bocarte del Cantábrico. La empresa aprovecha el 99% de sus subproductos y cuenta con 14 personas con contrato indefinido, con una más que destacable política de conciliación. Con esta iniciativa ha recuperado una industria tradicional en el concejo de Colunga, para la que ha contado con financiación Leader para la puesta en marcha de la actividad gestionada a través del Grupo de Desarrollo Rural Comarca de la Sidra.

En 2021 recibía en Pola de Lena el reconocimiento que otorga la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) como Mujer Rural de ese año esta madrileña afincada en Lastres desde hacía trece años en aquel momento.

Por su parte, Lucía González Cuesta, natural del concejo de Allande, recogerá el tercer premio a la Excelencia en Innovación en Diversificación de la Actividad Económica en el Medio Rural. Doctora en Astrofísica y fundadora de Allande Stars, "una empresa asturiana que acerca la astronomía y la divulgación científica a las zonas rurales mediante un modelo itinerante y promueve la protección del cielo nocturno".

La allandesa era reconocida como Mujer Rural de Asturias en 2024. El jurado valoraba su trayectoria profesional y "su apuesta por la divulgación científica desde el medio rural, demostrando que hay nuevos modelos de vida emprendedora más allá de los propiamente tradicionales".

Lucía González Cuesta ha contado con una doble financiación, en su caso, de los fondos Leader gestionados a través del Ceder Valle del Ese Entrecabos: por un lado el Tique Rural y por otro ayuda a la inversión.

La escritora y Premio Nacional de Ensayo Remedios Zafra ha sido reconocida en esta edición por "su trayectoria como escritora e investigadora y su contribución a narrar la identidad de las mujeres rurales desde una doble mirada, literaria e investigadora".

Además, el Ministerio ha reconocido un total de 12 proyectos impulsados por mujeres en las cuatro categorías: innovación en la actividad agraria; actividad pesquera o acuícola; diversificación económica del medio rural; y comunicación.

Estos premios se llevan convocando desde 2010, reconociendo en sus 17 ediciones un total de 174 proyectos entre las 915 candidaturas admitidas con "el objetivo de dar visibilidad al trabajo y los proyectos de vida de las mujeres y a su contribución a la dinamización social y económica del medio rural".

Entre estos reconocimientos se encuentran un buen número de iniciativas lideradas por mujeres de Asturias, y en esta lista se incluye a la Red Asturiana de Desarrollo Rural, que fue reconocida con el primer premio a la Excelencia en Innovación a la Comunicación en su edición de 2022 por la realización de la temporada 5 del programa Yo soy rural, emitido por la TPA, dedicado en exclusiva en ese año a dar a conocer diferentes iniciativas económicas financiadas con fondos Leader en Asturias.

La gala de entrega de estos galardones tendrá lugar el jueves 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, en el Lucernario del MAPA, en Madrid, en un año que también ha sido reconocido como Año Internacional de la Mujer Agricultora por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En esta jornada la Red Asturiana de Desarrollo Rural celebrará, como viene siendo tradicional desde 2018, el Día de la Mujer Rural de Asturias. En esta ocasión A Veiga / Vegadeo es el marco elegido para la gala de entrega del reconocimiento de 2026 a la pastora Úrsula Villabrille Martínez.