Aprobada la iniciativa del PP que pide más coordinación entre políticas de desarrollo rural y urbanismo

Comisión en la Junta General - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Ordenación de Territorio Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes una proposición no de ley presentada por el PP que pide al Gobierno asturiano más coordinación entre las políticas de desarrollo rural y de urbanismo.

En concreto, el texto aprobado, que ha sido defendido por el diputado del PP Luis Venta, solicita al Gobierno establecer un procedimiento de tramitación preferente y prioritario en el seno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) para los expedientes de autorización urbanística previa vinculados a inversiones agrarias acogidas a las ayudas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac) 2023-2027.

También reclama el impulso "de inmediato" de mecanismos de coordinación necesarios entre la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, con el fin de garantizar que la tramitación de las autorizaciones urbanísticas no comprometa la ejecución, justificación y cobro de las ayudas públicas concedidas a agricultores y ganaderos.

La proposición fue respaldada por Vox y por el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. Los grupos que sustentan al gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria IU-Más País, votaron en contra, argumentando que ya se estaban tomando medidas en ese sentido. Se generó así un empate a nueve votos en la comisión. Aplicando el voto ponderado, la iniciativa terminó siendo aprobada.