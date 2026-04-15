Arranca en El Musel la temporada del bocarte con el desembarco de 35.000 kilos

Inicio de la temporada del bocarte en la Lonja de Gijón. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Gijón ha iniciado este miércoles la temporada del bocarte con el desembarco y subasta de los primeros ejemplares de esta especie, de la que se subastaron el año pasado en el puerto gijonés de El Musel más de cinco mil toneladas (5.028.856 kilos).

A lo largo de la mañana, han llegado al muelle del Rendiello un total de siete barcos con bocarte, chicharro y sardina, según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Gijón.

En concreto, de bocarte se han vendido unos 35.000 kilos, de gran calidad, con tamaños entre 28 y 32 "granos" (piezas por kg); los precios han variado entre los 4,12 y 6,95 euros el kilo, con función a su tamaño y calidad.

Asimismo, se han subastado 37.000 kilos de chicharro y 17.000 kilos de sardina. Los barcos, de las flotas gallega, cántabra y vasca, han realizado las capturas en el Oriente asturiano.

Se ha recordado, además, que la temporada pasada se produjo en la lonja de Gijón un récord histórico en pescado subastado, ya que por ella pasaron 12.257,4 toneladas, el 49,46 por ciento del total desembarcado en todos los puertos del Principado de Asturias.

El volumen de ventas ascendió a 31,87 millones de euros, siendo las campañas principales de pesca las del bocarte, la caballa y el bonito.