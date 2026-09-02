Asaja celebra la suspensión de la carne de vacuno de Brasil y exige a la UE firmeza en los controles

Archivo - Logo de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). - ASAJA - Archivo

MADRID/OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) ha valorado positivamente la suspensión de las importaciones de carne de vacuno procedentes de Brasil, que entra en vigor este 3 de septiembre por decisión de la Comisión Europea tras incumplir el país sudamericano las normas comunitarias sobre el uso de antimicrobianos.

La organización agraria considera este paso como un avance hacia la "reciprocidad real" en materia de seguridad alimentaria y exige a la Unión Europea (UE) una aplicación estricta de la medida, sin prórrogas.

En un comunicado remitido este miércoles, Asaja argumenta que la medida, recogida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, responde a una reivindicación histórica del sector para que los productos importados de terceros países cumplan las mismas exigencias de seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal que soportan los ganaderos europeos.

Asimismo, la organización advierte de que la suspensión sólo será efectiva si se fiscaliza de forma rigurosa, señalando que el protocolo de certificación brasileño aún está en fase inicial y ninguna granja ha sido homologada hasta la fecha.

Por ello, pide un reforzamiento de los controles en las fronteras comunitarias y que se extienda el veto a otras irregularidades detectadas en las auditorías de la UE.

Por otro lado, Asaja critica la postura del Gobierno de España respecto al impacto de esta medida en el marco del acuerdo comercial UE-Mercosur. La organización tilda de "insostenible" que el Ejecutivo sostenga que la suspensión no está vinculada a dicho acuerdo y tacha de "contradictorio" el apoyo ofrecido en julio por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, para ayudar a Brasil a aportar las garantías exigidas por la UE.

Finalmente, la organización agraria insta a los eurodiputados españoles a reflexionar sobre estos avances antes de proceder a la ratificación del acuerdo con Mercosur en el Parlamento Europeo, subrayando que la credibilidad del sistema alimentario europeo pasa por aplicar las mismas reglas a todos los competidores.

(EUROPA PRESS)