Asaja rechaza el acuerdo UE-Australia y denuncia que el campo vuelve a ser "moneda de cambio"

Archivo - Ganadería de Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha expresado este lunes su rechazo frontal al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Australia al considerar que, una vez más, el sector agroalimentario europeo "vuelve a ser moneda de cambio" en las negociaciones internacionales.

En un comunicado, la organización agraria denuncia que Bruselas ha cedido en productos clave del campo europeo a cambio de favorecer intereses industriales ajenos al sector primario, especialmente en ámbitos como la automoción o la industria química, así como para garantizar el acceso a materias primas estratégicas vinculadas a la transición energética, como el litio, el magnesio o el aluminio.

"Siempre que hay que sacrificar a alguien en Europa, el elegido es el sector agroalimentario", critica Asaja, que recuerda que esta situación no es nueva y apunta a precedentes como los efectos de los aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos, el encarecimiento energético o acuerdos comerciales anteriores como Mercosur o Marruecos.

Según detalla la organización, el acuerdo contempla la apertura de contingentes arancelarios para varios productos agroalimentarios considerados especialmente sensibles para España y la UE. "La experiencia demuestra que estos contingentes, aunque parezcan pequeños en términos globales, generan tensiones en los mercados y presionan los precios en origen", afirma.

Otro de los aspectos que suscita preocupación es la eficacia de las cláusulas de salvaguarda previstas en el acuerdo. Asaja recuerda precedentes recientes en los que estos mecanismos han resultado ineficaces o se han activado con retraso, como en el caso de las importaciones de arroz procedentes de Birmania y Camboya o del etanol de Pakistán. "Son herramientas defensivas muy difíciles de aplicar en la práctica. Cuando llegan, el daño al sector ya está hecho", advierte.

La organización ha realizado un llamamiento a los eurodiputados, responsables de ratificar el acuerdo, para que voten en contra. "La política comercial de la UE no puede seguir construyéndose a costa de quienes producen nuestros alimentos", concluye.