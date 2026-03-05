Ascel afirma que de los 31 lobos abatidos en Asturias, 13 tenían menos de un año

Infografía con lobos abatidos en Asturias - ASCEL

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha dicho este jueves que de los 31 lobos abatidos en el Principado de Asturias en el último programa han sido 13 los que tenían menos de un año de edad.

Han añadido que entre los ejemplares abatidos durante el periodo de septiembre a noviembre, hay seis cachorros con menos de 5 meses de edad y pesos inferiores a 18 kilogramos, incluso un ejemplar tenía cuatro meses de vida y pesaba 11,9 kilogramos en el momento de la muerte. Del reciente acceso a las necropsias, han explicado que están incluidas incluyen dos hembras preñadas y una parida.

Ascel dice que el Gobierno decía que tenía 45 grupos reproductores de lobos, 12 compartidos con otras Comunidades Autónomas, y disponía de una población en torno a 148-191 ejemplares. "Así, el Gobierno habría matado entre un 23 % y un 29 % de la población comprometiendo seriamente la viabilidad de esta especie protegida en toda España", han apuntado desde Ascel.

"Matar cachorros con dientes de leche, hembras preñadas, o grupos enteros, no tiene nada de selectivo ni rastro de dignidad. Esta masacre del lobo en Asturias compromete la viabilidad del conjunto de la población ibérica, ahora que se sentenció que se mataron sin amparo legal", han lamentado.

