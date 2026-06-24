Aseava aprueba de nuevo el convenio con Alimerka tras una demanda de cuatro socios

Asamblea de Aseava. - ASEAVA

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Extraordinaria de Aseava ha aprobado nuevamente el convenio de certificación y licencia de uso de la marca 'Xata Roxa' con Alimerka, tras la demanda presentada por cuatro socios que ha obligado a repetir la votación y ha retrasado al menos dos meses su entrada en vigor.

La asamblea celebrada el pasado 19 de junio dio su respaldo al acuerdo con una amplia mayoría de 335 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, superando así el apoyo obtenido en la votación inicial.

La repetición del proceso se produjo después de que cuatro socios -vinculados al sindicato URA, según Aseava- interpusieran el pasado 7 de mayo una demanda por un supuesto defecto de forma en la convocatoria. Ante esta situación, la Junta de Gobierno optó por allanarse y someter de nuevo el convenio a aprobación para evitar riesgos jurídicos que pudieran afectar a su validez.

Pese a la nueva aprobación, el secretario general de URA dejó constancia de reservas para emprender nuevas acciones contra el acuerdo.

Aseava sostiene que esta actuación ha provocado un retraso de al menos dos meses en el calendario previsto, lo que aplaza la puesta en marcha del convenio y, con ello, la aplicación de la prima de precio acordada para los ganaderos de raza Asturiana de los Valles. Inicialmente, Alimerka tenía previsto iniciar la operativa el 1 de julio.

La asociación advierte de que esta demora perjudica directamente a los productores, al posponer una mejora de precios que ya había sido aprobada previamente por la asamblea con más de 200 votos favorables.

Asimismo, Aseava critica que algunos socios estén utilizando las asambleas para "fines ajenos a la asociación", después de que el promotor de la iniciativa judicial votara en contra del nuevo convenio pese a reconocer su carácter positivo para los ganaderos.

El acuerdo con Alimerka contempla la certificación bajo el logotipo 'raza autóctona' Asturiana de los Valles y la licencia de uso de la marca 'Xata Roxa', con el objetivo de mejorar el precio de comercialización del ganado.

Entre sus principales condiciones, incluye una prima sobre el precio de mercado para los ganaderos, una compensación económica a ASEAVA por las labores de certificación y un canon anual por el uso de la marca, además de compromisos mínimos de volumen por parte de la distribuidora.

El convenio tendrá una duración inicial de cinco años, prorrogable, e incorpora mecanismos de control y trazabilidad en toda la cadena, incluida la posibilidad de verificación mediante ADN, manteniendo ASEAVA la titularidad de la marca.

La iniciativa busca reforzar la comercialización de la raza Asturiana de los Valles, garantizando al consumidor la procedencia y calidad del producto, en combinación con el sello IGP que certifica su origen asturiano.