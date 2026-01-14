Asincar muestra su preocupación ante el "gran impacto" para el sector primarfio del acuerdo de Mercosur

Carne colgada en una carnicería. - Ricardo Rubio - Europa Press

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias, Asincar, expresó su profunda preocupación ante la inminente entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, al considerar que este acuerdo supone una grave amenaza para la viabilidad del sector primario español y, de manera especial, para el tejido productivo de Asturias.

El colectivo advierte de que el acuerdo propiciará "una situación de clara competencia desleal, al facilitar la entrada masiva de productos cárnicos procedentes de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, cuyos sistemas de producción presentan costes significativamente inferiores y están sujetos a normativas mucho menos exigentes en ámbitos clave como el bienestar animal, la seguridad alimentaria, el uso de fitosanitarios y la sostenibilidad medioambiental, entre otros".

Además Asincar alerta de que este impacto negativo no se limitará al sector cárnico, sino que se extenderá también a otros productos emblemáticos de la región, como son las fabas o la miel.

El presidente de Asincar, Eduardo Pérez ha incidido en que el sector cárnico europeo "no puede competir en igualdad con producciones que operan fuera de los estándares comunitarios, una situación que, de no corregirse, podría traducirse en el cierre de explotaciones e industrias y en la pérdida de miles de empleos".

Por todo ello, Asincar insta a las administraciones públicas españolas y europeas a revisar el acuerdo, introducir cláusulas de salvaguarda efectivas y garantizar que cualquier producto importado cumpla los mismos estándares sanitarios, medioambientales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos.

En este sentido el colectivo expresa su apoyo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias URA, USAGA, COAG y ASAJA, que han anunciado una manifestación con tractores el próximo viernes, 16 de enero, en Oviedo para protestar contra este acuerdo comercial.

Recuerda Asincar que el sector cárnico en Asturias da empleo a 832 personas y alcanza una cartera de negocio anual de 118,70 millones de euros.