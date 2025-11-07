Asturias adelanta más de 6,9 millones en ayudas de la PAC a 4.549 explotaciones ganaderas

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha informado este viernes del segundo pago adelantado de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) 2025, con un total de 6.948.861 euros abonados a 4.549 explotaciones ganaderas en concepto de anticipo por compensación de vacas nodrizas.

Con este segundo abono, el Gobierno asturiano ha pagado ya 13.037.032 euros correspondientes a las subvenciones asociadas a los sectores lácteo y de carne, con el objetivo de aumentar la liquidez de los negocios en el inicio de la nueva campaña.

Durante noviembre, según explican en una nota de prensa, se prevé también el pago anticipado de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los complementos redistributivo y para jóvenes, así como el ecorrégimen de pastoreo. Medio Rural calcula que abonará más de 31,4 millones de euros de las subvenciones directas de la PAC 2025 de forma anticipada, lo que supone el 41,5% del total.

A partir del 1 de diciembre, cuando comience el plazo ordinario de pago, se podrá alcanzar hasta el 90% de los importes, mientras que el 100% se autorizará a partir del 15 de mayo de 2026, tras la validación de los importes definitivos por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). El plazo ordinario finalizará el 30 de junio, con posibilidad de entregas residuales hasta el 15 de octubre.

El Principado destaca que es la primera vez que se tramita y abona con tanta rapidez este anticipo, ya que en campañas anteriores no se realizaban pagos antes de noviembre. Este año, el primer abono se efectuó el 31 de octubre, frente al 14 de noviembre de 2024.

La Comisión Europea dio luz verde a este tipo de pagos el pasado 16 de octubre, y autorizó el aumento hasta el 70% del pago anticipado para esta campaña, a petición de España y otros Estados miembros, para paliar los efectos de la subida de aranceles de EE.UU., la guerra de Ucrania y conflictos en Oriente Próximo.

En cuanto a las ayudas vinculadas al desarrollo rural, esta campaña se rige por el nuevo plan estratégico de la PAC e incluye compensaciones anuales, de montaña y Red Natura 2000, así como ayudas específicas para apicultura, manzano para biodiversidad, producción ecológica, pastoreo durante tres meses y conservación de recursos genéticos de razas autóctonas de ganado y variedades de manzana y legumbres con denominación de origen o indicación geográfica protegida.