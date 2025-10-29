Asturias defiende su modelo de lucha contra las avispas velutinas

Archivo - Restos de un nido inutilizado de avispa velutina - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha asegurado que Asturias cuenta con "un operativo de control muy consolidado" para luchar contra la avispa velutina.

"Este año se han instalado 5.524 trampas en 61 consejos, se han capturado más de 109.000 reinas, en el 2024 se eliminaron más de 9.100 nidos y aguantamos la prueba del algodón con cualquiera", ha afirmado.

Según Marcos Líndez, si se compara con Galicia, que tiene una superficie seis veces mayor, registra 7,8 reinas capturadas y 0,49 nidos retirados por kilómetro cuadrados, frente a las 10,34 reinas por kilómetro cuadrado y los 0,88 nidos retirados en Asturias.

"Esto pone de manifiesto que ponemos más intensidad conjunta entre Administración y colaboradores y asociaciones en la lucha frente a la velutina", ha insistido el dirigente asturiano, quien ha admitido que antes había un problema, sobre todo en lo que era la retirada de nidos en altura, pero que ya está solucionado tras la autorización del Ministerio.

Marcos Líndez ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia parlamentaria en Oviedo a preguntas del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares.