Asturias Ganadera participa en un seminario en defensa de los comunales en Valladolid

Archivo - El presidente de Asturias Ganadera, Xuan Valladares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, participa este fin de semana en el Seminario de defensa de los comunales de Valladolid. El seminario involucra a representantes de distintas comunidades locales nacionales y servirá para debatir en torno a los procesos de reconocimiento de las áreas conservadas por comunidades locales (ICCA) en España, que coordina la organización Iniciativa Comunales.

Según ha informado la organización agraria en nota de prensa, las jornadas están coordinadas y dirigidas por Mar Luna Manteca, de la Universitat de València e Imperial College London. El encuentro involucra a varios organismos internacionales, el ICCA-Consortium (a través de Albert Maurilio Chan Dzul,coordinador para Mesoamérica) y el UNEP-WCMC (Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de la ONU para el Medio Ambiente con sede en Cambridge, a través de Marina Huertas, técnico del registro de "Territorios de vida-ICCA").

También está presente Sergio Couto, miembro de la Comisión sobre Políticas Ambientales, Económicas y Sociales de la UICN (la organización medioambiental más grande del mundo) y coordinador en Europa de ICCA-C.

Los ICCA incluyen a comunidades y territorios con gobernanza local en donde destaca una gestión responsable de los territorios, incluyendo medidas de equidad en el uso de los recursos, justicia social, democracia directa y sostenibilidad, entre otros.