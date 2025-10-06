Asturias Ganadera reclama reactivar la Ley de Patrimonio Sensorial para proteger la vida rural

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Asturias Ganadera ha vuelto a poner sobre la mesa la creciente tensión entre habitantes del medio rural y visitantes o nuevos residentes urbanos, una problemática que viene denunciando desde 2019 y que ha derivado en pleitos, denuncias e incluso episodios violentos.
En la rueda de prensa de este lunes, la organización ha renovado ejemplos recientes de enfrentamientos, como el envenenamiento de un perro guardián, la retirada forzada de ovejas cercanas a alojamientos rurales o denuncias por cencerros, gallos y olor a estiércol.
La asociación ha recordado que Francia afrontó un problema similar con la aprobación de una Ley de Protección del Patrimonio Rural, y reivindicó la propuesta que en Asturias elaboraron con el apoyo del jurista Ignacio Arias y su hija, así como de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales. El texto, que no tiene carácter punitivo, busca definir y salvaguardar el patrimonio sensorial del campo asturiano, protegiéndolo de quejas y conflictos derivados de su vida cotidiana.
El Partido Popular trasladó la iniciativa al Parlamento asturiano en marzo, pero PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé rechazaron su tramitación. Asturias Ganadera ha pedido públicamente que estos grupos recapaciten y promuevan de nuevo el debate parlamentario, subrayando que se trata de una ley "buena para todos y sin sesgo ideológico", cuya única función es proteger a un medio rural acosado por las circunstancias.