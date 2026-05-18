Asturias lanza un plan de 12 millones para el campo y duplica la ayuda a las mujeres agricultoras

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OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto de ocho millones de euros destinado a la segunda edición del programa 'Incorpórate al agro', que apoya la llegada de jóvenes y nuevos profesionales a las tareas agrarias. Esta previsión tendrá carácter de crédito ampliable y podrá llegar hasta los doce millones si hiciera falta para atender la demanda.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la cuantía de las ayudas se sitúa en 50.000 euros. No obstante, puede alcanzar los 100.000 en el caso de mujeres que se sumen a las labores agrícolas y ganaderas, explotaciones en extensivo que adopten medidas preventivas frente a los daños de la fauna salvaje, producciones ecológicas o lácteas en zonas de montaña o producciones de alimentos amparados por una marca de calidad.

El Principado amplió el año pasado esta convocatoria, que hasta entonces beneficiaba a personas de 18 a 40 años, a nuevos agricultores de 41 a 56 años que en los dos ejercicios previos a la solicitud no hubieran obtenido ingresos agrarios superiores a los 10.000 euros anuales. Este criterio se mantendrá en la nueva edición del programa.

En esta ocasión, como principal novedad, todas las personas que quedaron en lista de espera el año pasado podrán optar a las ayudas sin necesidad de realizar nuevos trámites, más allá de manifestar expresamente su voluntad de ratificar la solicitud. Es decir, no tendrán que aportar un nuevo plan empresarial ni documentación adicional. En total, podrán beneficiarse de esta medida 94 personas: 51 jóvenes y 43 nuevos agricultores y ganaderos.

Entre los dos períodos de solicitud que se habilitaron el año pasado, recibieron ayudas 193 personas: 134 jóvenes y 59 nuevos profesionales, que recibieron una cuantía media de 67.000 euros.

El plan 'Incorpórate al agro' busca facilitar la incorporación de nuevas generaciones al campo, así como promover explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptadas a los retos del medio rural.

Además, permite compatibilizar las tareas agrícolas y ganaderas con otro tipo de actividades económicas. La agricultura a tiempo parcial favorece la continuidad de las pequeñas explotaciones y permite incrementar la renta de los profesionales, al tiempo que ayuda a la fijación de población y a la conservación del medio rural.