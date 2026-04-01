Asturias levanta las restricciones: cría de aves de corral en libertad permitida, salvo en 8 municipios por gripe aviar

Una gallina en libertad. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cría de aves de corral en libertad vuelve a estar permitida desde este miércoles en Asturias, salvo en ocho concejos declarados zonas de especial vigilancia de la gripe aviar: Castropol, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy una disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que deja sin efecto parcial las restricciones aprobadas el 11 de noviembre para frenar la expansión de esta enfermedad altamente infecciosa.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el fin de estas limitaciones en el resto de Asturias permitirá, además de reanudar la cría al aire libre, celebrar certámenes, muestras o exhibiciones con aves cautivas.

No obstante, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria recomienda reducir el contacto con aves silvestres y sus excrementos, evitar la manipulación de animales muertos o enfermos y reforzar las medidas de bioseguridad en los gallineros.