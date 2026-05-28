Asturias presenta en Galicia su Pacto por el Medio Rural como estrategia contra el despoblamiento

Archivo - La directora general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado, Rocío Huerta, foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha presentado este jueves en Galicia el Pacto por el Medio Rural como una estrategia con más de 120 medidas hasta 2030 orientada a reforzar el sector primario y combatir el despoblamiento. Lo ha hecho la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, en el Foro Territorio Rural Resiliente celebrado en Santiago de Compostela.

Según Huerta, este pacto ha despertado el interés de Galicia como instrumento para reforzar el sector primario y combatir el despoblamiento. El documento, presentado por el Principado como una estrategia de referencia nacional y europea, prevé movilizar cerca de 574 millones de euros en distintas líneas de actuación, con 499 millones destinados a garantizar la viabilidad de las explotaciones, 60 millones para sanidad animal y 15 millones para el impulso del pastoreo.

La estrategia busca "fortalecer el arraigo poblacional, facilitar el relevo generacional, modernizar las explotaciones, dignificar el trabajo agrario, forestal y pesquero y promover la transformación agroalimentaria", además de compatibilizar la actividad económica con la conservación ambiental y la preservación del patrimonio rural, tal y como ha detallado la directora.

Durante su intervención, Huerta ha subrayado el carácter compartido del pacto, al que se han adherido organizaciones como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos, la Federación de Cofradías de Pescadores, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones agrarias UCA, USAGA y COAG.

"COMPROMISO COLECTIVO CON EL SECTOR PRIMARIO"

Según Huerta, este pacto "no puede entenderse como un documento exclusivo del Gobierno de Asturias, sino como un compromiso colectivo y un auténtico acuerdo con todo el sector primario". La directora general ha destacado también que estas entidades "han asumido el reto de alcanzar un entendimiento para construir una estrategia común para el futuro del medio rural asturiano".

Huerta ha recordado además la presentación del documento ante instituciones comunitarias en Bruselas y ha defendido que "la PAC sigue siendo la base del desarrollo económico del sector primario y un instrumento esencial para garantizar el arraigo territorial, combatir el despoblamiento y avanzar en sostenibilidad ambiental".