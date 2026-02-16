Asturias saca a información pública el 'Plan de ordenación de recursos forestales' 2027-2041

Infografía plan forestal Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha iniciado el trámite de información pública de la evaluación ambiental estratégica del 'Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias 2027-2041'.

El proceso ha comenzado este lunes con la publicación del documento en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Además, el Servicio de Montes ha notificado y puesto la información a disposición de más de 170 entidades públicas y privadas para fomentar la máxima transparencia y participación, según ha informado el Principado en nota de prensa.

El plan de ordenación constituye el instrumento estratégico para diseñar y ejecutar la política forestal autonómica hasta 2041, a través de la definición de directrices, programas, inversiones, fuentes de financiación y mecanismos de evaluación. La financiación prevista asciende a 731,2 millones.

Esta iniciativa pretende afrontar la problemática derivada del aumento de incendios forestales asociados al cambio climático, el abandono de prácticas tradicionales, la erosión y degradación del monte, la detección de nuevas plagas y enfermedades, la creciente demanda de biomasa y productos forestales y el desarrollo normativo vinculado a los espacios protegidos y a la protección del patrimonio natural.

PRINCIPALES OBJETIVOS

El plan se orienta a consolidar un modelo de gestión forestal "sostenible, resiliente y generador de oportunidades en el medio rural".

Uno de los principales objetivos es garantizar la salud y resiliencia de las masas forestales con directrices de gestión y medidas fitosanitarias; seguido del refuerzo de la prevención y defensa frente a incendios mediante infraestructuras, planificación territorial y normas de seguridad.

Asimismo persigue impulsar la ganadería extensiva regenerativa como herramienta de prevención del fuego y de restauración de suelos; promover la multifuncionalidad del monte y su contribución a la mitigación del cambio climático; asegurar el suministro sostenible de materias primas forestales; y movilizar y valorizar la biomasa forestal en el marco de la transición energética.

Por otro lado, reforzar la gobernanza del territorio forestal mediante la agrupación de la propiedad, la colaboración públicoprivada y las soluciones al minifundio; e impulsar la investigación, la innovación, la digitalización, la formación profesional y la cultura forestal.

El plan establece directrices sectoriales para orientar la gestión forestal en aspectos clave como la selección de especies, el desarrollo de infraestructuras respetuosas con el patrimonio natural, el manejo productivo sostenible, la prevención de incendios y la armonización normativa.