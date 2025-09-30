Rural.- El Banco de Tierras adjudica en 58.000 euros la mejora del acceso a la cooperativa Agrecoastur en Granda, Siero - PRINCIPADO

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, adjudicó, por 58.820 euros, la mejora del acceso a la cooperativa agroalimentaria ecológica Agrecoastur, en la sierra de Granda, en el concejo de Siero.

Según destaca el Ejecutivo asturiano, el proyecto permitirá ensanchar el camino, de 180 metros de longitud, hasta los cuatro metros y crear aceras. También se instalarán dos nuevos puntos de luz con luminarias led. La empresa PJR Gestión será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo de dos meses.

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, ha detallado que esta obra responde al compromiso del Gobierno de Asturias con el desarrollo del medio rural y el impulso a proyectos sostenibles como la cooperativa Agrecoastur.

"Con esta actuación, garantizamos la seguridad y adecuación del camino a la normativa vigente, a la vez que facilitamos el acceso a unas instalaciones de referencia", indicó.