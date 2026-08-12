Cada vez menos agricultores solicitan en Asturias la devolución del impuesto al gasóleo agrícola, según Usaga

Gasóleo agrícola - USAGA

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga) ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que advierte que cada vez son menos los agricultores que solicitan en Asturias la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que grava al gasóleo agrícola.

La organización ha analizado los datos correspondientes al ejercicio 2024, los últimos disponibles, y observa un descenso del 7,66 % de las solicitudes con respecto al año anterior, pasando de 9.836 solicitudes en 2023 a 9.083 en 2024.

Según Usaga, la tendencia decreciente se mantiene desde hace años y apunta a que un número creciente de agricultores y ganaderos está dejando de solicitar una devolución fiscal que les corresponde. En el conjunto de España, las solicitudes también descendieron un 8,87 %, hasta situarse en 118.189.

Estos datos contrastan con los datos de consumo de gasóleo agrícola del sector, que mantiene valores similares en los últimos años.

Para Usaga, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y de analizar por qué un número creciente de agricultores está dejando de solicitar la devolución de un impuesto que grava uno de los principales costes de las explotaciones.

La organización agraria considera imprescindible identificar las causas de esta disminución progresiva de beneficiarios y adoptar medidas de simplificación que mejoren la información disponible y garanticen que ningún agricultor o ganadero deje de percibir la devolución que le corresponde.