El campo asturiano desconvoca la movilización y los tractores abandonan Oviedo

Ganaderos organizan una tractorada, a 16 de enero de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha convocado varias movilizaciones por el territorio español contra las políticas y acuerdos comerciales que les perjudic - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias que este viernes han convocado una movilización con tractores hasta el centro de Oviedo han decidido desconvocar la manifestación y ya regresan a sus lugares de procedencia, según ha confirmado a Europa Press el coordinador general de Union Rural Asturiana (URA), Borja Fernández.

Se pone así fin a más de seis horas de movilización en las que unos 200 tractores y cientos de ganaderos venidos de todos los puntos de la región han colapsado el centro de Oviedo para protestar contra el acuerdo de la UE y Mercosur. La protesta ha tomado la Plaza de España, donde permanecieron hasta las 18.00 horas de este viernes tras no haber sido recibidos por la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

La movilización partió de La Pixarra a las 11 de la mañana. Desde ahí salieron los tractores que llegaron a la Plaza de América en torno a las 13.00 horas, donde se unieron los manifestantes de a pie que continuaron la movilización hasta la Plaza de España. Frente a Delegación de Gobierno prendieron fuego a varios xilos y gritaron consignas contra la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a la que el secretario de Unión Rural Asturiana, Borja Fernández, acusó de "faltar al respeto a todo el sector ganadero".

"La señora Delegada ni está ni se le espera. También teníamos la esperanza de que subiese hasta aquí el consejero --Marcelino Marcos--, pero para venir aquí hay que hacer los deberes y él no los ha hecho", dijo Fernández, que añadió que "no se puede permitir la burla a la que está sometido el sector ganadero asturiano.

Junto a Borja Fernández tomaron la palabra los representantes del resto de las organizaciones convocantes: el secretario de COAG, David Pérez, el de ASAJA, Ramón Artime y el de USAGA, José Álvarez. Todos ellos incidieron en que los partidos políticos deben ser los que impidan este acuerdo que "en nada beneficia Asturias".