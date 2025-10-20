El campo asturiano protesta el 3 de noviembre en Oviedo por "la inacción y las humillaciones" del Principado

Representantes del sindicato USAGA y de Asturias Ganadera anuncian sus próximas acciones de protesta "por la situación que atraviesa el campo asturiano". Frente a Presidencia. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Uusaga y Asturias Ganadera han convocado una concentración el próximo 3 de noviembre frente a la sede de la Presidencia del Principado, en Oviedo, para reclamar al Gobierno asturiano "acciones inmediatas y eficaces" ante los problemas que afronta el campo.

El portavoz de USAGA, Javier García, ha anunciado este lunes la movilización ante los medios y ha criticado los "seis años de buenas palabras y malos hechos" del Ejecutivo de Adrián Barbón, al que ha acusado de "inacción y humillaciones" hacia el medio rural.

García ha explicado que la convocatoria pretende "exigir soluciones" sobre cuestiones que, a su juicio, dependen directamente del Gobierno regional, como la gestión del lobo, la devolución de los montes comunales o la protección del patrimonio rural.

"El oscurantismo sobre los datos del control del lobo en Asturias es absoluto", ha sentenciado tras reprochar que el Principado tenga "la peor respuesta de todas las comunidades al norte del Duero" en la gestión de esos controles.

Además, el portavoz de USAGA ha denunciado el "absoluto desprecio y desinterés en el campo asturiano" por parte de los partidos que sustentan al Gobierno regional, al rechazar una ley de protección del medio rural como la ley de Patrimonio Sensorial, "imprescindible para el sostén de las actividades agrarias".

"El Gobierno asturiano incumple leyes cuando tiene que hacerlo siempre que pueda perjudicar a los habitantes de nuestros pueblos", ha criticado García, quien ha reclamado la devolución "de oficio" de los montes comunales a los vecinos con "derechos históricos reconocidos".

García ha hecho un llamamiento a participar en la concentración del 3 de noviembre a las 12.00 horas, y ha pedido su apoyo a los sindicatos agrarios URA, UCA, COAG, ASAJA y a las asociaciones de razas autóctonas como ASEAVA, ASEAMO, ACOXA, ACRIBER, y APRA, así como GANAGRI.

Por su parte, Alfonso Artidiello, de Asturias Ganadera, ha señalado que la protesta será "un punto de partida" y ha advertido de que "habrá más movilizaciones" si el Gobierno regional continúa sin atender las demandas del sector. "Estamos hartos de promesas incumplidas que no se llevan a cabo nunca", ha concluido.