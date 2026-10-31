Cangas de Onís reúne este sábado a ganaderos del norte de España para debatir sobre el futuro del sector primari

Archivo - Río Sella a su paso por Cangas de Onís, vista del Puente Romano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acogerá este sábado, 31 de octubre, la primera jornada organizada por URA bajo el título "Futuro del sector primario en el norte de España", un encuentro que reunirá a profesionales del campo de Asturias, Cantabria y Galicia para abordar la situación y los retos del sector.

La programación comenzará a las 11.45 horas con un acto de reconocimiento a las cooperativas ASA, VALCOR y CAMPOASTUR por su vinculación y contribución al sector agropecuario asturiano, especialmente durante los momentos difíciles afrontados por los ganaderos.

A las 12.30 horas tendrá lugar una mesa redonda con la participación del pastor de Ribadesella Esteban Martínez Fonseca; la ganadera cántabra Marta, de Val de Mazo; el ganadero gallego Roberto López Rivas, de Agromuralla, y el pastor y quesero de Onís Nel Cañedo Saavedra. El debate estará moderado por el periodista de Agrogestiona Rafa González.

La jornada pretende servir como espacio de encuentro y reflexión sobre el presente y el futuro del sector primario en el norte de España.