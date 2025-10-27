COAG alerta de la llegada de nuevos vecinos rurales que pretenden imponer que el campo se adapte a ellos

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del sindicato agrario COAG-Asturias, Mercedes Cruzado, ha revelado este lunes que están recibiendo muchas quejas relativas a un fenómeno consistente en la llegada de un nuevo tipo de personas procedentes de la ciudad a los entornos rurales que, al final, terminan pretendiendo imponer que el campo se adapte a ellos y a sus necesidades.

"Que si las vacas hacen ruido, que si madrugamos mucho al sacar el tractor, que si las vacas cagan en el camino, que si hay moscas.... Llegan allí y lo que intentan es cerrar nuestras explotaciones, acabar con todo lo que fue el trabajo normal de un pueblo", ha lamentado Cruzado.

La dirigente de COAG se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, en las comparecencias informativas acerca del Proyecto de Ley del Principado de Asturias del Estatuto de las Mujeres Rurales.

Ha explicado Cruzado que esas personas llegan a los entornos rurales "con muy buenas intenciones" y diciendo que le encanta todo lo que hay en el pueblo. Sin embargo, ha dicho que son varios casos que "a los dos días" los vecinos ya tienen a la Guardia Civil en casa o denuncias en el Ayuntamiento por prácticas que son las que se hacen para atender al ganado.

"Yo cuando vengo aquí a Oviedo o voy a Madrid o donde sea, a mí de noche me despierta el ascensor y me despierta la Policía; y no por eso quiero que se paralice todo", ha argumentado Mercedes Cruzado.

La responsable de COAG ha pedido a las administraciones que tomen "cartas en el asunto" ante lo que está sucediendo "si qes que de verdad quieren proteger a los que vivimos en el medio rural y generamos economía".

"Los que limpiamos el pueblo, los que hacemos que haya un trabajo y que de verdad estamos, no podemos marchar a otro lado al mes siguiente como ellos hacen cuando les da la gana; nosotros tenemos todo allí, el ganado, nuestra propiedad, todo allí; y esta gente lo que está pasando en muchos casos es que aburren a la gente que está en el pueblo", ha lamentado.