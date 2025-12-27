COAG Asturias asegura que su análisis de 'Incorpórate al Agro' se basa en datos oficiales

Archivo - Vacas en una finca del concejo de Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

COAG Asturias ha realizado un análisis de las partidas presupuestarias de las ayudas 'Incorpórate al Agro' correspondientes a las convocatorias de 2022 y 2024 con el objetivo de aclarar cifras. "No somos portavoces de bulos ni de trampas al solitario", destacan, a la vez que recalcan que su valoración se basa en datos oficiales.

La organización agraria subraya en una nota de prensa que la convocatoria de 2022 fue de 13.820.000 euros, lo que consideran suficiente para aprobar todas las ayudas solicitadas en aquella convocatoria. Sin embargo, la partida presupuestaria para las ayudas de 2025, que fue de 13.000.000 euros, una vez ampliado el crédito necesario, resultó "a la vista de los hechos insuficiente para aprobar todas las solicitudes que cumplían los requisitos exigidos y que ha deja en lista de espera a 94 expedientes según datos de la propia Consejería de Medio Rural".

COAG Asturias apunta que, cuando se incrementó el crédito para la fase 1, ya se conocían las solicitudes de la fase 2, cuyo plazo había finalizado, pero no se amplió la partida para esa fase, con el consiguiente perjuicio para los solicitantes.

Asimismo, la organización recuerda que "la cuantía máxima de ayuda de incorporación en el año 2022 era de 70.000 euros versus la cuantía correspondiente a la ayuda a la incorporación que, en algunos casos, asciende a 85.000 euros por solicitante".

"Resulta claro evidente y demostrado que se ha anunciado una ayuda 'Incorpórate al Agro', con una dotación presupuestaria inferior a la convocatoria de 2022 y que no ha existido una respuesta del Gobierno del Principado de Asturias ante la avalancha de solicitudes propiciadas", afirman en la misma nota de prensa.

"Desde COAG Asturias no hacemos demagogia sólo analizamos datos objetivos y sacamos las conclusiones que esos datos nos ofrecen, concluyen.