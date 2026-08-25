COAG Asturias reclama al Principado ayudas extraordinarias por la sequía

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OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

COAG Asturias ha emitido este martes una nota de prensa en la que reclama al Gobierno del Principado de Asturias la puesta en marcha con carácter urgente de una línea de ayudas extraordinarias por sequía destinada a las explotaciones agrícolas y ganaderas asturianas, ante los efectos acumulados de la falta de precipitaciones y el deterioro de los pastos, que estarían provocando un incremento de los costes de producción y poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.

La organización agraria recuerda que el pasado 18 de junio ya trasladó formalmente su preocupación ante la situación de sequía a la Consejería competente, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la Dirección de Gestión Forestal y a la Federación Asturiana de Concejos. En aquel escrito, COAG Asturias planteaba distintas medidas para anticiparse a los efectos de la falta de precipitaciones durante el verano.

Sin embargo, ninguno de los organismos destinatarios ha dado una respuesta expresa a las propuestas planteadas por la organización, algo que COAG Asturias considera especialmente preocupante dada la evolución de la situación y las dificultades que están afrontando los ganaderos.

La semana pasada COAG a nivel nacional instó a que se declare zona de emergencia y ayudas urgentes para forraje y agua para las comunidades de la Cornisa Cantábrica que ha dado su fruto en Cantabria con el anuncio de medidas extraordinarias en beneficio del sector agroganadero.

COAG Asturias pone como ejemplo la actuación de Cantabria que ya ha activado una línea específica de apoyo financiero directo bajo el concepto de "Ayuda Extraordinaria por Sequía", dirigida a paliar las pérdidas sufridas por sus productores.

Para COAG Asturais, esta situación genera un agravio comparativo entre productores de territorios vecinos que afrontan problemas similares, por lo que considera imprescindible que Asturias adopte medidas equivalentes y adaptadas a las características de su sector primario.

"Los ganaderos asturianos no pueden quedar en una situación de desventaja respecto a los productores de comunidades vecinas. Si existe una herramienta para compensar las pérdidas ocasionadas por la sequía, Asturias debe ponerla en marcha y hacerlo cuanto antes", señala el secretario general de COAG Asturias, David Pérez Naya.

Explican desde la organización que la falta de pasto obliga a muchas explotaciones a incrementar el consumo de alimentación suplementaria, con el consiguiente aumento de los costes, al tiempo que se reduce la disponibilidad de recursos naturales fundamentales para la ganadería extensiva.

Ante esta situación, COAG Asturias ha solicitado formalmente a la Administración autonómica una reunión con sus representantes a la mayor brevedad posible, con el objetivo de trasladar directamente al Gobierno del Principado una propuesta técnica para la implantación de una ayuda extraordinaria por sequía para las explotaciones afectadas. COAG Asturias insiste en que no se puede esperar a que la situación empeore para actuar.