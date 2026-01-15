COAG llama a la ciudadanía a apoyar la manifestación de este viernes y rechazar el acuerdo de Mercosur

David Pérez y Ovidio Zapico - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG Asturias, David Pérez, ha animado a la ciudadanía a apoyar la manifestación convocada por las distintas organizaciones agrarias este viernes en Oviedo para rechazar el acuerdo de la UE con Mercosur. "Si seguimos en esta deriva, al campo asturiano nos queda poco", ha advertido sobre el tratado.

Pérez se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en Oviedo, tras reunirse con la dirección de IU. "No puede ser que durante todos estos años que estamos la Unión Europea se haya exigido unas medidas ambientales, una manera de trabajar siempre sostenible, siempre diciéndonos que había que ir a una agricultura y ganadería más ecológica y ahora hagan esto", ha comentado.

Ha indicado que con el tratado con Mercosur, todo el esfuerzo realizado se traducirá "de un día para otro" en la llegada de productos de otros países que no cumplen con ninguna medida.

"Esto no sólo afecta a los agricultores y ganaderos, esto se refiere a lo que comemos", ha comentado. Pérez ha explicado que llevan tiempo trabajando para conseguir la calidad de los alimentos que hay en Asturias.

Por ello, Pérez ha hecho un llamamiento a que este viernes les acompañen en la movilización convocada. Asimismo, ha pedido a los políticos que lo piensen un poco y que voten en contra del acuerdo con Mercosur.