COAG propone a los ayuntamientos destinar los fondos de ferias suspendidas a ayudas directas para el sector

Archivo - Secretario general de COAG-Asturias, David Pérez Naya. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

COAG Asturias ha propuesto a los ayuntamientos que el presupuesto de las ferias y mercados de ganado suspendidos por las restricciones derivadas de la dermatosis nodular se destine a la concesión de ayudas directas para hacer frente a la subida de los costes de producción derivada de la tensión geopolítica con Irán y por la sequía estival.

"Estas partidas presupuestarias deberían servir para financiar piensos y gasóleo agrícola de forma urgente, aliviando la doble crisis que sufren los ganaderos por la escalada internacional y la severa sequía que estamos padeciendo en Asturias este verano", expresan a través de una nota de prensa.

En concreto, COAG Asturias ha anunciado que trasladará a los regidores asturianos una propuesta de reestructuración articulada en tres ejes principales: la reactivación de los fondos de certámenes cancelados hacia emergencias agroganaderas, la concesión de subvenciones destinadas a la alimentación animal y la implantación de un bono para el combustible agrícola.

"No pedimos que los ayuntamientos busquen dinero donde no lo hay, sino que utilicen los fondos que ya estaban aprobados para el sector", ha señalado el secretario regional de COAG Asturias, David Pérez, quien recuerda que existe un precedente en esta línea de ayudas que es el Ayuntamiento de Llanera. "Desde el año 2020, a raíz de la pandemia, ha implementado una ayuda todos los años para los ganaderos de su municipio que bien se podía hacer extensiva en otros municipios", ha explicado.