COAG rechaza el nuevo baremo de daños por fauna salvaje del Principado

Archivo - Secretario general de COAG-Asturias, David Pérez Naya. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de COAG Asturias, David Pérez Naya, ha abandonado este lunes la reunión mantenida con el director de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, en la que se ha presentado la propuesta del baremo de indemnizaciones por daños de la fauna silvestre cinegética y de protección especial a la agricultura y la ganadería. La organización agraria ha calificado el encuentro de "pantomima" ante lo que consideran una "imposición" sin margen de negociación real.

Para COAG Asturias, el baremo presentado es una "repetición" del publicado el año pasado y carece de "datos objetivos" que sustenten las valoraciones económicas recogidas tanto para el ganado como para los cultivos. Asimismo, critican que se mantenga a la raza autóctona del asturcón catalogada únicamente como "caballo ligero" a efectos de indemnización, y denuncian un cálculo "muy arbitrario" del lucro cesante.

Según explica el sindicato en una nota de prensa, el abandono de la reunión se ha producido como medida de protesta. Pérez Naya ha trasladado a los asistentes su disconformidad con el proceder de la Consejería, al entender que el encuentro no constituía una negociación. Desde la organización sostienen que el documento ha sido redactado de forma unilateral por la Administración regional y que, aunque se admitan propuestas, consideran que estas "no prosperarán" porque la decisión ya está tomada por el Gobierno del Principado.

La organización reclama la constitución de mesas de trabajo que sirvan de marco para crear un baremo "realista, ágil y adaptado a las condiciones reales del campo asturiano". En este sentido, defienden que cualquier negociación debe partir "de un papel en blanco" al que todas las partes aporten propuestas, y no de un texto "prácticamente cerrado".

COAG Asturias no descarta recurrir a la Justicia en defensa de los derechos e intereses de los profesionales del sector. El objetivo de la vía judicial, según indican, sería la obtención de un baremo "justo, realista y riguroso" con los valores de los cultivos y el ganado de la región.

El sindicato agrario manifiesta su intención de "intensificar" las reivindicaciones para recuperar su papel como actor fundamental en la redacción de la norma. Para ello, tienden la mano al resto de organizaciones y asociaciones del sector agroganadero asturiano con el objetivo de conformar un "frente común" contra el baremo propuesto.