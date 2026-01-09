El consejero de Medio Rural cree que "Europa se equivoca" con el acuerdo comercial con Mercosur

Archivo - El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha valorado este viernes el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y ha señalado que, a su juicio, "Europa se equivoca" al buscar alianzas estratégicas en "unos momentos tan convulsos a nivel global".

En declaraciones a los medios de comunicación Marcos ha destacado que las alianzas estratégicas con países sudamericanos no deben realizarse "a costa de algún sector económico, sobre todo si hay riesgos para los mismos". "El que pueda beneficiar a algunos sectores económicos, sin lugar a duda, no puede ir en detrimento de los riesgos para otros. Entonces, desde mi punto de vista, creo que Europa se equivoca", ha afirmado.

Marcos ha dicho que entiende, en el caso de Asturias, la preocupación del sector cárnico, el de la miel, y el de la faba "porque lo primero que uno piensa es que la forma de producir en alguno de estos países no tiene el mismo nivel de exigencias que tenemos en Europa".