La directora general Ganadería recuerda que los mastines que permanecen en el monte no están abandonados

Archivo - La directora general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado, Rocío Huerta, atiende a los medios este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, ha recordado este martes que los mastines que se encuentran en el monte acompañando a los rebaños no están abandonados, sino que desempeñan una labor de protección del ganado frente a los ataques del lobo.

Huerta ha pedido a senderistas y visitantes que no les den comida ni los recojan, especialmente cuando se trata de cachorros, ya que forman parte de las explotaciones ganaderas y están siendo adiestrados para desempeñar esa función.

Además, preguntada por la situación de los perros rescatados del criadero de Gijón --actualmente investigado judicialmente--, ha explicado que los animales continúan bajo la gestión de las entidades designadas y que no podrán ser adoptados hasta que el juzgado determine las actuaciones que correspondan.